APATINCI HOĆE DA PODIGNU SPOMENIK DESPOTU STEFANU: Inicijativa da grad u Bačkoj dobije obeležje dostojno njegovog prvog srpskog vladara
UDRUŽENjE "Lokalitet" iz Novog Sada podnelo je krajem februara inicijativu Opštini Apatin za podizanje spomenika despotu Stefanu Lazareviću (1377-1427) visokog ukupno 3,6 metara, u apatinskom parku kod Trga oslobođenja.
Obrazlažući inicijativu, predlagači su podsetili da je ovaj grad na Dunavu baš u vreme vladavine despota Stefana, prvi put u svojoj istoriji bio pod upravom nekog srpskog vladara. Naime, 1417. godine, despot ga je dobio posle sporazuma sa mađarskim kraljem Žigmundom, i posedovao ga sve do svoje smrti. Pod tursku vlast ovaj grad je pao 1541. i pod njom bio punih 140 godina.
Iako su opštini predložili da raspiše konkurs za idejno rešenje, inicijatori su predložili i svoje: da figura despota Stefana Lazarevića, visoka 240 centimetara, bude izlivena od bronze, dok su za postament od mermera, sačinjen iz dva dela, predložili da bude ukupne visine 120 centimetara.
Osim toga, sugerišu da bi spomenik trebalo da bude postavljen tako da znameniti srpski vladar, sin kneza Lazara, vitez Reda zmaja, vojskovođa, književnik i kanonizovani svetitelj Srpske pravoslavne crkve, licem gleda u smeru pešačke staze koja ide prema ulici Trga oslobođenja, kao i da na prednjoj strani postamenta bude ispisano Despot Stefan Lazarević sa godinom rođenja i smrti, dok bi na preostale tri strane bila ispisana po strofa iz njegovog najpoznatijeg dela "Slovo ljubve".
- Sledeće godine je ravno 610 godina od kada je Apatin prvi put dospeo pod vlast nekog srpskog vladara, tačnije despota Stefana i do ideje smo došli vrlo brzo. Zapravo, za to je zaslužan naš član Stevan Medić iz Apatina, to je bila njegova ideja, a bio je nadahnut knjigom njegovog sugrađanina, pukovnika Radeta Rajića, "Apatin i despot Stefan Lazarević", u kojoj je pokojni oficir objasnio po čemu je despot značajan za ovaj grad na zapadu Bačke - objašnjava za "Večernje novosti" Nikola Knežević, koordinator za spoljnu saradnju udruženja "Lokalitet".
Dodaje i da su članovi Udruženja i nakon što su nadležnima u Opštini Apatin, predali inicijativu, kao vid podrške, u više navrata organizovali i prikupljanje potpisa građana.
- Potpise podrške smo sakupljali tokom dva uzastopna vikenda, 7. i 8. kao i 14. i 15. marta, na ulicama Apatina, tako da je inicijativa poznata građanima i o njoj se mnogo priča. Pokazalo se da je interesovanje građana veliko i da su njihove reakcije uglavnom pozitivne. Do sada, za samo ova dva vikenda, svojim potpisom našu inicijativu je podržalo već 1.500 Apatinaca - kaže Knežević i naglašava da se probudila i svest meštana o potrebi podizanja ovog spomenika, kao i da je članove Udruženja pozitivno iznenadilo njihovo veliko interesovanje.
Obeležje kod crkve od 2013.
APRILA 2013. godine, pored apatinskog pravoslavnog hrama posvećenog Saboru svetih apostola, na obali Dunava postavljeno je i osveštano spomen-obeležje despotu Stefanu Lazareviću. Na svečanosti posle osvećenja ove spomen-ploče, prisutnima su se obratili inicijator za njeno podizanje Nikola Zobenica, član Srpskog kulturnog kola "Despot Stefan Lazarević" iz Beograda, kao i dr Živorad Smiljanić, tadašnji predsednik apatinske opštine.
Kada je reč o značaju podizanja spomenika despota Stefana Lazarevića, u gradu na Dunavu, Knežević kaže:
- Apatin bi se tim postupkom vratio sebi. To bi značilo da bi u svoj identitet ugradio i onaj najstariji, srednjovekovni sloj koji ovaj grad ima.
