FORENZIČAR KRUZEROM "DOPLOVIO" DO PISCA: Damir Pešić, rodom iz Negotina, pod imenom Damijan Fišer, u brazilu objavio tri romana (FOTO)

OD Negotina do brazilskih plaža i stranica trilera koji se čitaju širom sveta, put Damira Pešića (50) nije obična priča o uspehu. To je priča o čoveku koji je, sa srcem punim rodnog kraja, od svojih malih avantura u gimnazijskim hodnicima stvorio svet u kojem njegovi junaci preživljavaju sve, od digitalnih opasnosti do sudbina koje je život nemilosrdno slao.

Daleko od Srbije, on piše kao Damijan Fišer, ali je Damir i dalje tu, u svakom mirisu, licu i priči koju pamti iz svog grada.

-Kada sam stigao u Brazil, nisu mogli da izgovore ni zapamte moje ime, pa su me zvali Damião. Pošto sam ja kao dete, od svoje majke, dobio nadimak Antihrist, to ime mi se nekako namestilo po karakteru iz filma „Omen“ iz 1976, koji se zove Damien Thorn, pa sam, da baš ne bude isto, promenio jedno slovo. A Fischer isto ima svoju pozadinu. Na portugalskom “peixe” znači ribam na vlaškom „pešće“ i izgovara se slično kao moje prezime Pešić. Onda sam uzeo nemačku varijantu, pa mi je nekako to prezime Fischer samo došlo – kaže Damir.

Do sada je objavio tri romana, čiji je eksluzivni distributer Amazon. Prvi je, veli, sanjao. “The Game They Played (Igra koju su igrali) je, psihološki triler o mračnoj igri na “dark webu”, uz mnogo istraživanja o hakovanju i digitalnom kriminalu.

-To nije samo priča, već istraživanje ljudske prirode i digitalnog sveta, gde je prava moć znati kako da se preživi. Imam diplomu kriminalistike, policijske procedure su mi poznate i to sam maksimalno iskoristio – dodaje.

BRAZILCI KAO SRBI Brazil je, priča Damir, mentaliteta „iznenađujuće sličan našem“. Brazilci vole roštiljanje, pesmu i druženje, a strance prihvataju s posebnim interesovanjem. -Zapanjuje me koliko znaju o Jugoslaviji i njenom raspadu. Svi žele da saznaju više o Kosovu i protestima u Srbiji, šalju mi klipove na portugalskom i traže objašnjenja. Predavao sam čak i u srednjoj školi i na univerzitetu o Srbiji i političkim temama. Prijateljski su i otvoreni za razgovor, naročito o fudbalu, ali kao stranac moraš da budeš oprezan - mogu slobodno da kritikuju svoje timove i politiku, ali tebi to ne dozvoljavaju - kaže Damir.

Roman „The Witch Hunt“ (Lov na veštice), takođe triler, u kojem je primenio sva svoja znanja sa školovanja, inspirisala je žena čiji muž boluje od Alchajmerove bolesti, a „Cruising Through the Storm“ (Krstarenje kroz oluju) njegov životni put.

-Na kruzeru sam upoznao zatvoreni svet broda iznutra i našao savršen materijal za pisca, ljude, drame i neobične situacije. Putujući sa gostima i posadom upoznao sam i Balkance, uglavnom iz bivše Jugoslavije, čiji su običaji i mentalitet neizbežno proželi i priču jednog od mojih romana– pripoveda nam Pešić.

U međuvremenu, njegov tim je, uz sina Nikolu koji prvi čita sve što napiše i saputnicu Brazilku, Renatu Barcelos, dobio pojačanje, uz njega radi i Antonije Kargotić Kargi, Negotinac i vojno lice, koji se, između ostalog, bavi grafičkom obradom omota, video vizualima, ali i Negoman Gicelanović, strip majstor i ilustrator sa kojim priprema grafičku novelu, koja u sebi nosi večnu priču o dobru i zlu, ali i njegov „negotinski“ i mentalitet omiljenog mu Rajca i Rajačkih pivnica.

Završio je i novi roman koji je smestio u živopisne predele Montreala.

-U Monrealu sam upoznao neverovatne ljude, Brazilce koji su mi nesebično pomogli Ledu Migel i njenog muža Lea, kao i dr Maura i njegovu ženu Adrianu. Dr Mauro, patolog pri Univerzitetu McGill, izuzetan je stručnjak. Svi oni su dobili svoje likove u novoj knjizi. Reč je o manjim likovima, ali je bilo važno da postoji posveta. Takođe sam obavio razgovore sa zatvorskim radnicima, patolozima i zubarima. Najviše mi je pomogao moj kum, stomatolog dr Siniša Pejčinović, čija je ekspertiza bila presudna za tačnost dijagnoza i podataka. Čovek je prava živa enciklopedija – nema šta ne zna.

Osim na Amazonu, njegovi romani se mogu pronaći i u velikim onlajn knjižarama kao što su Barnes & Noble, Kobo, Apple Books i Google Books, ali i kod manjih platformi. Dosadašnja ekskluzivnost Amazona više nije prepreka, jer su knjige sada dostupne u EPUB formatu, univerzalnom za elektronske knjige, što omogućava da ih čitaoci otvore na različitim uređajima.

PREDAVAČ I PISAC Iako je iz Srbije krenuo dvehiljaditih radići na kruzeru kao pomoćni konobar i napredujući do pozicije službenika za kontakte sa gostima, nastanio se u Brazilu 2011. Živi u primorskom gradu Natalu gde se prvo zaposlio kao predavač engleskog jezika, a od 2016. u okviru programa srednje škole pod Univerzitetom Misuri, predaje marketing, debatu, kreativno pisanje i veštine učenja.

Iako je daleko od Negotina, duh rodnog grada ga prati. Miri se sa uspomenama, prati šta se dešava u kraju i šta se objavljuje, a inspiraciju crpi iz muzike, prijateljstava, putovanja i ličnih iskustava.

-Pišem jer hoću da znam da ništa nije ostavljeno neizgovoreno. Zamalo sam izgubio život 1994, ali sam se tada zakleo da ću živeti bez žaljenja i pod punim gasom. I tako živim već 32 godine – kaže ovaj.

-Mnogi prijatelji me pitaju kada će knjige da se pojave u Srbiji, ali na to pitanje zaista ne mogu da dam odgovor. Ja bih to morao sam da prevodim, a za to nemam vremena. Ako se ikada pojavi interesovanje domaćih izdavačkih kuća, uvek sam otvoren za saradnju. Najgore mi je kada gledam gde sve izlaze moje knjige, a Srbija uopšte nije ni na listi. Brojni prijatelji žele da čitaju, pa im šaljem PDF formate. Ne verujem da bih mnogo profitirao od knjiga, jer ih dajem ljudima koji hoće da čitaju. Zato ih i ostavljam onlajn knjižarama da se bave time. Nisu bitne pare, bitno je da se čita – priča nam iz dalekog Brazila Damir Pešić, alijas Damijen Fišer.