UGLAVNOM IH VIĐAMO U SLATKOM, A SADA SU U SLANOM OBLIKU: Školjkice sa piletinom, idealni zalogaj "s nogu"
IZVRSTAN zalogaj "s nogu", ili predjelo, školjkice sa pilećim fileom i seckanim povrćem.
Potrebno:
* 1 smesa za kiflice
* 150 ml tople vode
* 70 g pilećeg filea
* 1 kašika maslinovog ulja
* 30 g kukuruza šećerca
* 30 g kiselih krastavčića
* 30 g sveže crvene paprike
* 50 g feta sira
* 2 kašike kisele pavlake
* 1 kašičica senfa
* ½ kašičice mirođije
* morska so
* crni biber
Za posipanje radne ploče:
* glatko brašno
Za premazivanje školjkica
* 1 belance ili celo jaje
Za posipanje
* susam, bundevine semenke, suncokretove semenke...
Priprema:
Za testo, u posudi za mešanje pomešajte sadržaj kesice s mešavinom za kiflice i instant kvasac iz pakovanja. Dodajte ulje i vodu pa sve mešajte električnim mikserom, spiralnim nastavcima, dok se ne poveže u glatko i mekano testo (oko 3 minuta).
Za nadev, pileći file začinite morskom soli i crnim biberom pa ispecite na tiganju u kojem ste zagrejali maslinovo ulje. Izvadite pečeno meso, sitno ga naseckajte pa pomešajte sa seckanim kiselim krastavcima, seckanom paprikom, sirom, kukuruzom, kiselom pavlakom, senfom i mirođijom.
Testo razvaljajte na pobrašnjenoj podlozi pa izrežite krugove prečnika oko 10 cm. Napunite ih nadevom, pa rubove premažite jajetom. Preklopite, pa pobrašnjenom viljuškom učvrstite rubove. Stavite školjkice na pleh obložen papirom za pečenje, cele premažite jajetom i pospite posipom po želji pa pecite oko 30 minuta u rerni prethodno zagrejanoj na 180°C.
Savet:
Navedena količina sastojaka dovoljna je za 12 komada punjenih školjkica.
(Trpeza)
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