Torte i kolači

ŠTRUDLA SA MAKOM: Mekana, mirisna i puna bogatog fila

Milena Tomasevic

12. 10. 2026. u 13:00

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Štrudla sa makom, mekano i mirisno testo, bogat fil od maka i onaj neodoljivi ukus domaćih kolača koji nas podseća na detinjstvo i kuhinju naših baka.

ШТРУДЛА СА МАКОМ: Мекана, мирисна и пуна богатог фила

FOTO: Novosti


Sastojci

Za testo:

  • 1 kocka svežeg kvasca
  • 1 kašika brašna
  • 1 kašika šećera
  • 100 ml mlakog mleka
  • 125 gr putera
  • 400 gr brašna
  • 4 kašike šećera
  • 3 žumanca
  • 1 celo jaje
  • 1 kesica vanilin šećera
  • 4 kašike kiselog mleka
  • narendana korica 1 limuna
  • prstohvat soli

Za fil:

  • 600 gr mlevenog maka
  • 250 gr šećera
  • 200 ml vrelog mleka
  • 1 kesica vanilin šećera

Za premazivanje:

  • 1 belance, blago umućeno
  • šećer u prahu ili vanilin šećer za posipanje

Priprema

1. Priprema testa

Kvasac izmrvite u mlako mleko, dodajte kašiku šećera i kašiku brašna. Promešajte i ostavite na toplom mestu da se aktivira.

Brašno pomešajte sa šećerom, vanilin šećerom, prstohvatom soli i narendanom koricom limuna. Dodajte hladan puter isečen na komadiće, zatim žumanca, celo jaje, kiselo mleko i narasli kvasac. Zamesite glatko, mekano testo, pokrijte ga krpom i ostavite na toplom mestu da naraste.

2. Priprema fila

Mleveni mak pomešajte sa šećerom i vanilin šećerom. Prelijte vrelim mlekom i dobro promešajte. Ostavite da se fil malo prohladi, pa ga podelite na dva jednaka dela.

3. Oblikovanje štrudli

Naraslo testo podelite na dva jednaka dela. Svaki deo razvucite oklagijom u pravougaonik, približno veličine pleha od rerne.

Premažite testo polovinom fila, ravnomerno ga rasporedite do ivica, pa pažljivo uvijte u štrudlu. Isto uradite sa drugim delom testa i ostatkom fila.

Štrudle položite u pleh obložen papirom za pečenje, tako da spoj bude okrenut nadole. Belance blago umutite viljuškom i njime premažite obe štrudle. Ostavite ih još 15–20 minuta da odmore pre pečenja.

4. Pečenje

Rernu zagrejte na 170 °C. Štrudle pecite prvih 20 minuta na 170 °C, a zatim smanjite temperaturu na 150 °C i pecite još oko 20 minuta, dok lepo ne porumene.

Pečene štrudle ostavite da se potpuno ohlade, pa ih pospite šećerom u prahu ili vanilin šećerom.

Prijatno!

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