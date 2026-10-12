ŠTRUDLA SA MAKOM: Mekana, mirisna i puna bogatog fila
Štrudla sa makom, mekano i mirisno testo, bogat fil od maka i onaj neodoljivi ukus domaćih kolača koji nas podseća na detinjstvo i kuhinju naših baka.
Sastojci
Za testo:
- 1 kocka svežeg kvasca
- 1 kašika brašna
- 1 kašika šećera
- 100 ml mlakog mleka
- 125 gr putera
- 400 gr brašna
- 4 kašike šećera
- 3 žumanca
- 1 celo jaje
- 1 kesica vanilin šećera
- 4 kašike kiselog mleka
- narendana korica 1 limuna
- prstohvat soli
Za fil:
- 600 gr mlevenog maka
- 250 gr šećera
- 200 ml vrelog mleka
- 1 kesica vanilin šećera
Za premazivanje:
- 1 belance, blago umućeno
- šećer u prahu ili vanilin šećer za posipanje
Priprema
1. Priprema testa
Kvasac izmrvite u mlako mleko, dodajte kašiku šećera i kašiku brašna. Promešajte i ostavite na toplom mestu da se aktivira.
Brašno pomešajte sa šećerom, vanilin šećerom, prstohvatom soli i narendanom koricom limuna. Dodajte hladan puter isečen na komadiće, zatim žumanca, celo jaje, kiselo mleko i narasli kvasac. Zamesite glatko, mekano testo, pokrijte ga krpom i ostavite na toplom mestu da naraste.
2. Priprema fila
Mleveni mak pomešajte sa šećerom i vanilin šećerom. Prelijte vrelim mlekom i dobro promešajte. Ostavite da se fil malo prohladi, pa ga podelite na dva jednaka dela.
3. Oblikovanje štrudli
Naraslo testo podelite na dva jednaka dela. Svaki deo razvucite oklagijom u pravougaonik, približno veličine pleha od rerne.
Premažite testo polovinom fila, ravnomerno ga rasporedite do ivica, pa pažljivo uvijte u štrudlu. Isto uradite sa drugim delom testa i ostatkom fila.
Štrudle položite u pleh obložen papirom za pečenje, tako da spoj bude okrenut nadole. Belance blago umutite viljuškom i njime premažite obe štrudle. Ostavite ih još 15–20 minuta da odmore pre pečenja.
4. Pečenje
Rernu zagrejte na 170 °C. Štrudle pecite prvih 20 minuta na 170 °C, a zatim smanjite temperaturu na 150 °C i pecite još oko 20 minuta, dok lepo ne porumene.
Pečene štrudle ostavite da se potpuno ohlade, pa ih pospite šećerom u prahu ili vanilin šećerom.
Prijatno!
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