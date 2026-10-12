ŠTRUDLA SA MAKOM: Mekana, mirisna i puna bogatog fila

Štrudla sa makom, mekano i mirisno testo, bogat fil od maka i onaj neodoljivi ukus domaćih kolača koji nas podseća na detinjstvo i kuhinju naših baka.

FOTO: Novosti

Sastojci

Za testo:

1 kocka svežeg kvasca

1 kašika brašna

1 kašika šećera

100 ml mlakog mleka

125 gr putera

400 gr brašna

4 kašike šećera

3 žumanca

1 celo jaje

1 kesica vanilin šećera

4 kašike kiselog mleka

narendana korica 1 limuna

prstohvat soli

Za fil:

600 gr mlevenog maka

250 gr šećera

200 ml vrelog mleka

1 kesica vanilin šećera

Za premazivanje:

1 belance, blago umućeno

šećer u prahu ili vanilin šećer za posipanje

Priprema

1. Priprema testa

Kvasac izmrvite u mlako mleko, dodajte kašiku šećera i kašiku brašna. Promešajte i ostavite na toplom mestu da se aktivira.

Brašno pomešajte sa šećerom, vanilin šećerom, prstohvatom soli i narendanom koricom limuna. Dodajte hladan puter isečen na komadiće, zatim žumanca, celo jaje, kiselo mleko i narasli kvasac. Zamesite glatko, mekano testo, pokrijte ga krpom i ostavite na toplom mestu da naraste.

2. Priprema fila

Mleveni mak pomešajte sa šećerom i vanilin šećerom. Prelijte vrelim mlekom i dobro promešajte. Ostavite da se fil malo prohladi, pa ga podelite na dva jednaka dela.

3. Oblikovanje štrudli

Naraslo testo podelite na dva jednaka dela. Svaki deo razvucite oklagijom u pravougaonik, približno veličine pleha od rerne.

Premažite testo polovinom fila, ravnomerno ga rasporedite do ivica, pa pažljivo uvijte u štrudlu. Isto uradite sa drugim delom testa i ostatkom fila.

Štrudle položite u pleh obložen papirom za pečenje, tako da spoj bude okrenut nadole. Belance blago umutite viljuškom i njime premažite obe štrudle. Ostavite ih još 15–20 minuta da odmore pre pečenja.

4. Pečenje

Rernu zagrejte na 170 °C. Štrudle pecite prvih 20 minuta na 170 °C, a zatim smanjite temperaturu na 150 °C i pecite još oko 20 minuta, dok lepo ne porumene.

Pečene štrudle ostavite da se potpuno ohlade, pa ih pospite šećerom u prahu ili vanilin šećerom.

Prijatno!