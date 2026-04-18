Savršen kolač za ljubitelje čokolade: Salama sa keksom i orasima, ne peče se, a ukus joj je fantazija
Poslastice koje se ne peku sve češće su na trpezi, pa ukoliko želite da napravite kolač, a da vam to ne oduzme mnogo vremena, ovaj rolat je idealan za vas.
Potrebno je:
- 250 g keksa
- 125 g maslaca ili margarina
- 100 g šećera u prahu
- 100 g čokolade za kuvanje
- 2 kašike kakaoa
- oko 130 ml ceđenog soka od pomorandže
- narendana kora jedne pomorandže
Za posipanje:
- 2 kašike šećera u prahu
Priprema:
Izlomite keks, pa ga sjedinite sa krupnije iseckanim orasima, dodajte šećer u prahu, kakao i narendanu koru pomorandže, a zatim sve sastojke izmešajte. U manju posudu stavite maslac, dodajte izlomljenu čokoladu i mešajte na tihoj vatri dok se ne rastopi, a zatim sipajte u mešavinu keksa, prelijte sokom od pomorandže i sve dobro sjedinite kašikom.
Ostavite u frižderu jedan sat da se stegne. Zatim smesu dobro izradite rukama, podelite je na dva dela i rastanjite preko folije u obliku salame. Zajedno sa folijom čvrsto umotajte rolat, zatvorite krajeve i rukama dobro stisnite smesu, sa svih strana, kako bi bila što čvršća. Zatim je još oblikujte na stolu, okretanjem kako bi dobila lep valjkasti oblik. Ostavite je u frižderu, nekoliko sati ili preko noći. Kada skinete foliju pospite preko rolata šećer u prahu i isecite ga.
