Torte i kolači

Savršen kolač za ljubitelje čokolade: Salama sa keksom i orasima, ne peče se, a ukus joj je fantazija

Slavica Dobrosavljević

18. 04. 2026. u 07:00

Poslastice koje se ne peku sve češće su na trpezi, pa ukoliko želite da napravite kolač, a da vam to ne oduzme mnogo vremena, ovaj rolat je idealan za vas.

Савршен колач за љубитеље чоколаде: Салама са кексом и орасима, не пече се, а укус јој је фантазија

FOTO: Depositphotos/vaivirga

Potrebno je:

- 250 g keksa

- 100 g oraha
- 125 g maslaca ili margarina
- 100 g šećera u prahu
- 100 g čokolade za kuvanje
- 2 kašike kakaoa
- oko 130 ml ceđenog soka od pomorandže
- narendana kora jedne pomorandže

Za posipanje:

- 2 kašike šećera u prahu

Priprema: 

Izlomite keks, pa ga sjedinite sa krupnije iseckanim orasima, dodajte šećer u prahu, kakao i narendanu koru pomorandže, a zatim sve sastojke izmešajte. U manju posudu stavite maslac, dodajte izlomljenu čokoladu i mešajte na tihoj vatri dok se ne rastopi, a zatim sipajte u mešavinu keksa, prelijte sokom od pomorandže i sve dobro sjedinite kašikom.

Ostavite u frižderu jedan sat da se stegne. Zatim smesu dobro izradite rukama, podelite je na dva dela i rastanjite preko folije u obliku salame. Zajedno sa folijom čvrsto umotajte rolat, zatvorite krajeve i rukama dobro stisnite smesu, sa svih strana, kako bi bila što čvršća. Zatim je još oblikujte na stolu, okretanjem kako bi dobila lep valjkasti oblik. Ostavite je u frižderu, nekoliko sati ili preko noći. Kada skinete foliju pospite preko rolata šećer u prahu i isecite ga.

