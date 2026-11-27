POTAŽ od graška je izuzetno jednostavan za pripremu, bude gotov vrlo brzo, a toliko je zdrav i ukusan da ga i deca obožavaju.

Foto: Freepik/chandlervid85

Sastojci:

1 kašika maslinovog ulja



250 grama krompira srednje veličine, isečenog na kockice600 ml bujona od povrća500 grama smrznutog ili svežeg graška10 listova sveže menteso i biber, po ukusu

Recept za potaž od graška:

Za potaž od graška zagrejte maslinovo ulje u velikom loncu na srednjoj vatri. Dodajte luk i pržite oko 5 minuta dok ne omekša i ne postane providan. Dodajte krompir isečen na kockice i bujon od povrća, a kada provri, smanjite vatru, pokrijte poklopcem i kuvajte 10 minuta ili dok kockice krompira ne omekšaju. Dodajte grašak i dinstajte 4 minuta. Ugasite vatru, začinite solju, biberom i listićima sveže nane. Pustite da se malo ohladi pre blendiranja.

(Stvar ukusa)