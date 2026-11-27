I DECA GA OBOŽAVAJU: Potaž od graška - Brz, jednostavan i zdrav
POTAŽ od graška je izuzetno jednostavan za pripremu, bude gotov vrlo brzo, a toliko je zdrav i ukusan da ga i deca obožavaju.
Sastojci:
1 kašika maslinovog ulja
250 grama krompira srednje veličine, isečenog na kockice
600 ml bujona od povrća
500 grama smrznutog ili svežeg graška
10 listova sveže mente
so i biber, po ukusu
Recept za potaž od graška:
Za potaž od graška zagrejte maslinovo ulje u velikom loncu na srednjoj vatri. Dodajte luk i pržite oko 5 minuta dok ne omekša i ne postane providan. Dodajte krompir isečen na kockice i bujon od povrća, a kada provri, smanjite vatru, pokrijte poklopcem i kuvajte 10 minuta ili dok kockice krompira ne omekšaju. Dodajte grašak i dinstajte 4 minuta. Ugasite vatru, začinite solju, biberom i listićima sveže nane. Pustite da se malo ohladi pre blendiranja.
(Stvar ukusa)
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