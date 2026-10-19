ŠTA AKO STE PRESOLILI KISELI KUPUS? Ne očajavate, postoji rešenje
REŠENjE je jednostavno.
Ako ste preslolili kiseli kupus, spas je u povrću koje apsorbuje puno soli.
To su šargarepa i zeleni paradajz.
Da biste popravili preslani kiseli kupus, potrebno vam je oko 1,5-2 kg šargarepe i zelenog paradajza.
Izbušite ih viljuškom i dodajte u kupus.
Tako će upiti višak soli.
Ali ako je vaš kiseli kupus i dalje preslan, svaku glavicu kupusa morate na kratko potopiti u ključalu vodu.
Preporučujemo
ZA ČVRSTE GLAVICE I DOBAR RASOL: Kada je najbolje staviti kupus u bure?
19. 10. 2026. u 14:48
TAJNE KISELjENjA KUPUSA: Nekoliko stvari o kojima je malo pričano
10. 10. 2026. u 20:52
Koliko soli ide na 10 litara vode za kiseli kupus?
08. 10. 2026. u 19:51
DA LI ZNATE KADA SE KISELI KUPUS? U narodu važi jedno pravilo - evo tačnog datuma
02. 10. 2026. u 22:22
Tri žene umlatile muškarca: Završio u bolnici, batinašice privedene
2026-10-19 11:20:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Amerikanac u Beogradu - zgranuo i nas i Hrvate: "Bez uvrede, ali Srbija..." (VIDEO)
AMERIKANAC Bret tokom šestomesečnog putovanja po Evropi posetio Srbiju pa se oduševio
18. 10. 2026. u 14:07
Komentari (0)