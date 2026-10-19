ŠTA AKO STE PRESOLILI KISELI KUPUS? Ne očajavate, postoji rešenje

REŠENjE je jednostavno.

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Ako ste preslolili kiseli kupus, spas je u povrću koje apsorbuje puno soli.

To su šargarepa i zeleni paradajz.

Da biste popravili preslani kiseli kupus, potrebno vam je oko 1,5-2 kg šargarepe i zelenog paradajza.

Izbušite ih viljuškom i dodajte u kupus.

Tako će upiti višak soli.

Ali ako je vaš kiseli kupus i dalje preslan, svaku glavicu kupusa morate na kratko potopiti u ključalu vodu.