Salate i čorbe

ŠTA AKO STE PRESOLILI KISELI KUPUS? Ne očajavate, postoji rešenje

Marta Stojanović

19. 10. 2026. u 21:30

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REŠENjE je jednostavno.

ШТА АКО СТЕ ПРЕСОЛИЛИ КИСЕЛИ КУПУС? Не очајавате, постоји решење

Foto: Depositphotos/thanthip_ying.hotmail.com, fotovincek, CreativeFamily

Ako ste preslolili kiseli kupus, spas je u povrću koje apsorbuje puno soli.

To su šargarepa i zeleni paradajz.

Da biste popravili preslani kiseli kupus, potrebno vam je oko 1,5-2 kg šargarepe i zelenog paradajza.

Izbušite ih viljuškom i dodajte u kupus.

Tako će upiti višak soli.

Ali ako je vaš kiseli kupus i dalje preslan, svaku glavicu kupusa morate na kratko potopiti u ključalu vodu. 

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