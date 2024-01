5 CAKA ZA SPREMANJE NAJUKUSNIJE RIBE: Uz ovaj trika ne raspada se tokom prženja, ne upija mnogo, a topi se u ustima (VIDEO)

TRPEZA za Badnje veče ne može da se zamisli bez ukusne ribe, zato oduševite ukućane i priremite je na najbolji način do sada i to vrlo jednostavno uz savete koje smo izdvojili za vas.

Foto Shutterstock

Kako se pravilo prži?

Sitna riba se prži cela i na jakoj vatri, a krupna se čisti, seče na komade i prži se na slabijoj vatri, kako bi toplotna obrada mogla da bude ravnomerna.

Komadi za prženje se koso seku, pod uglom od otprilike 45 stepeni, nije dobro da budu deblji od 3 centimetra.

Postoje različite vrste pohovanja, veoma popularno je pohovanje sa jajetom, pivom i sa prezlama.

Riba će biti još ukusnija i krhka, ako se dobro posoli i potopi u sveže mleko 20-25 minuta pre prženja. A potom se osuši i stavlja u tiganj.

Mariniranje ribe

Neke domaćice mariniraju ribu pre prženja. Ovo se radi tako što se komadi zalivaju limunovim sokom, s malo ulja, peršuna, iseckanim lukom, crnim biberom i ostavljaju se u tom prelivu u frižideru na sat vremena. Kada se izvadi iz marinade, riba se suši, pohuje se i prži se.

Vrlo bitan je i izbor posuđa i odabir masnoće

Riba se najbolje prži u tiganju sa debelim dnom, s obzirom na to da se on zagreva ravnomerno i ne postoji opasnost da neki komadi pregore. Masnoća za prženje najčešće je suncokretovo ulje, s obzirom na to da ono nema miris i riba čuva miris marinade ili pohovanja. Prilikom prženja komadi se okreću samo jednom lopaticom.

Foto Shutterstock

4 važna saveta za pripremanje najukusnije ribe:

• Da bi se uklonio jak miris prilikom pečenja ribe, u tiganj se stavlja jedan krompir, oguljen i iseckan na kriškice.

• Da se riba ne bi raspala prilikom prženja, pre toga je ostavite na 30 minuta u vodi, pomešanoj sa sirćetom u jednakim količinama.

• Prilikom prženja komadi ribe se neće deformisati ukoliko prethodno po njima napravite razreze.

• Kada pripremate rečnu ribu koja se oseća na blato, potrebno je da u vodu ili ulje dodate malo aromatičnog bilja i začina.