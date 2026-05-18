PILETINA SA PESTO PASTOM I POVRĆEM: Idealno za porodični ručak ili elegantnu večeru
Mirisi Mediterana, kremasti pesto sos i sočna grilovana piletina spajaju se u savršen obrok koji izgleda kao iz restorana, a priprema se veoma jednostavno kod kuće.
- 400 gr testenine taljatele
- 2 pileća filea
- 200 gr šampinjona
- šaka graška šećerca
- nekoliko stabljika špargle
- 3 kašike pesto sosa
- 100 ml pavlake za kuvanje
- 2 kašike maslinovog ulja
- 50 g parmezana
- so i biber
- beli luk u prahu
- italijanski začin ili bosiljak
Priprema:
Testeninu skuvajte prema uputstvu i sačuvajte malo vode od kuvanja. Piletinu začinite solju, biberom i belim lukom, pa je propržite na maslinovom ulju dok ne dobije zlatnu koricu. Isecite je na trakice. U istom tiganju propržite šampinjone, šparglu i grašak šećerac. Dodajte pesto sos i pavlaku za kuvanje, pa kratko kuvajte. Umešajte testeninu i malo vode od kuvanja kako bi sos bio kremast. Servirajte u dubokom tanjiru, preko stavite piletinu i pospite parmezanom i začinima.
Uživajte!
