PILETINA SA PESTO PASTOM I POVRĆEM: Idealno za porodični ručak ili elegantnu večeru

Milena Tomasevic

18. 05. 2026. u 07:00 >> 06:11

Mirisi Mediterana, kremasti pesto sos i sočna grilovana piletina spajaju se u savršen obrok koji izgleda kao iz restorana, a priprema se veoma jednostavno kod kuće.

ПИЛЕТИНА СА ПЕСТО ПАСТОМ И ПОВРЋЕМ: Идеално за породични ручак или елегантну вечеру

FOTO: Novosti


Sastojci:
  • 400 gr testenine taljatele 
  • 2 pileća filea
  • 200 gr šampinjona
  • šaka graška šećerca
  • nekoliko stabljika špargle
  • 3 kašike pesto sosa
  • 100 ml pavlake za kuvanje
  • 2 kašike maslinovog ulja
  • 50 g parmezana
  • so i biber
  • beli luk u prahu
  • italijanski začin ili bosiljak

Priprema:

Testeninu skuvajte prema uputstvu i sačuvajte malo vode od kuvanja. Piletinu začinite solju, biberom i belim lukom, pa je propržite na maslinovom ulju dok ne dobije zlatnu koricu. Isecite je na trakice. U istom tiganju propržite šampinjone, šparglu i grašak šećerac. Dodajte pesto sos i pavlaku za kuvanje, pa kratko kuvajte. Umešajte testeninu i malo vode od kuvanja kako bi sos bio kremast. Servirajte u dubokom tanjiru, preko stavite piletinu i pospite parmezanom i začinima.

Uživajte!

