KUTABI SA SPANAĆEM I SIROM: Tanki, hrskavi i neodoljivo ukusni

Ako želite da isprobate nešto novo, a jednostavno i izuzetno ukusno, kutabi sa zelenišem i sirom su pravi izbor. Ovaj tradicionalni azerbejdžanski specijalitet priprema se od tankog testa i bogatog nadeva od svežeg zeleniša i sireva, a peče se na suvom tiganju.

FOTO: Novosti

Sastojci



350 gr brašna

180 ml vode

½ kašičice soli

2 kašike biljnog ulja

Za nadev:

200 gr mocarele

150 gr ovčijeg sira (ili mladog belog sira)

150 gr svežeg spanaća

1 veza peršuna

1 veza mirođije

4 stabljike mladog luka

sveže mleveni crni biber po ukusu

puter za premazivanje

Priprema

U većoj posudi pomešajte brašno, so, vodu i biljno ulje. Zamesite mekano i elastično testo, pa ga pokrijte i ostavite da odmori oko 30 minuta.

Spanać, peršun, mirođiju i mladi luk sitno iseckajte. Sireve krupno izrendajte, dodajte zeleniš, sve dobro izmešajte i začinite sveže mlevenim crnim biberom.

Testo podelite na 8 do 10 jednakih delova. Svaki deo razvucite što tanje u krug. Na jednu polovinu rasporedite nadev, preklopite drugom polovinom i dobro pritisnite ivice da fil ne ispada tokom pečenja.

Kutabe pecite na dobro zagrejanom suvom tiganju po 2–3 minuta sa svake strane, dok ne dobiju lepu zlatnu boju.

Uživajte!

Čim ih sklonite sa tiganja, premažite ih otopljenim puterom i poslužite tople.

Savet

Što tanje razvučete testo, kutabi će biti hrskaviji i ukusniji. Najlepši su dok su još topli, uz čašu jogurta ili kiselog mleka.