Peciva i pite

RUŽICE OD TORTILJA SA SLANINICOM: Savršene su kada želite nešto drugačije, a gotove su začas

Milena Tomasevic

09. 05. 2026. u 08:00

Hrskave spolja, mekane i sočne iznutra — ove ružice od tortilja idealan su izbor za brz i ukusan doručak. Pripremaju se lako, a kombinacija jaja, sira i slaninice osvaja već na prvi zalogaj.

РУЖИЦЕ ОД ТОРТИЉА СА СЛАНИНИЦОМ: Савршене су када желите нешто другачије, а готове су зачас

FOTO: Novosti


Sastojci
  • 2 jaja
  • 3 kašike sitnog sira
  • malo jogurta
  • 100 gr slaninice
  • malo soli
  • 2 tortilje

Priprema:

Tortilje stavite jednu preko druge, urolajte ih i isecite na 6 delova. Kalupe za mafine lagano nauljite, pa u svaki stavite po jedan deo tortilje tako da dobijete oblik ružice. U činiji sjedinite jaja, sitni sir, jogurt i malo soli, pa tom smesom napunite ružice. Preko rasporedite slaninicu isečenu na kockice. Pecite u rerni na nižoj temperaturi, oko 150°C, dvadesetak minuta. Pred kraj možete pojačati temperaturu na 200°C kako bi ružice dobile lepu zlatnu boju.

Prijatno!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

BORANIJA SA TELETINOM: Domaći ručak bez zaprške
Ručak dana

0 2

BORANIJA SA TELETINOM: Domaći ručak bez zaprške

Miris sporo kuvane teletine, žutih mahuna i svežeg peršuna vraća u detinjstvo i podseća na pravi domaći ručak. Ovo je jelo koje se lagano krčka, puno je ukusa i povrća, a priprema se bez zaprške — jednostavno, lagano i savršeno za porodični sto.

09. 05. 2026. u 07:00

Politika
Tenis
Fudbal
Četvrt veka sigurnosti: Kako investiciono zlato postaje ključ finansijske stabilnosti u Srbiji

Četvrt veka sigurnosti: Kako investiciono zlato postaje ključ finansijske stabilnosti u Srbiji