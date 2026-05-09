RUŽICE OD TORTILJA SA SLANINICOM: Savršene su kada želite nešto drugačije, a gotove su začas
Hrskave spolja, mekane i sočne iznutra — ove ružice od tortilja idealan su izbor za brz i ukusan doručak. Pripremaju se lako, a kombinacija jaja, sira i slaninice osvaja već na prvi zalogaj.
- 2 jaja
- 3 kašike sitnog sira
- malo jogurta
- 100 gr slaninice
- malo soli
- 2 tortilje
Priprema:
Tortilje stavite jednu preko druge, urolajte ih i isecite na 6 delova. Kalupe za mafine lagano nauljite, pa u svaki stavite po jedan deo tortilje tako da dobijete oblik ružice. U činiji sjedinite jaja, sitni sir, jogurt i malo soli, pa tom smesom napunite ružice. Preko rasporedite slaninicu isečenu na kockice. Pecite u rerni na nižoj temperaturi, oko 150°C, dvadesetak minuta. Pred kraj možete pojačati temperaturu na 200°C kako bi ružice dobile lepu zlatnu boju.
Prijatno!
