JAKA snežna mećava i ledeno vreme paralisali su tokom ovog vikenda drumski, železnički i pomorski saobraćaj u nekoliko mesta u Rumuniji - u Bukureštu je oštećeno 57 automobila, a dva nacionalna puta na jugu zemlje zatvorena su zbog snežnih naleta.

Foto: Tanjug/Michael Buholzer/Keystone via AP

Stotine ljudi je ostalo zaglavljeno u svojim automobilima, putevi su bili zatvoreni ili paralizovani snegom i oborenim drvećem, a železnički saobraćaj je pogođen nakon što je drveće palo preko kontaktnih vodova.

Ni pomorski saobraćaj nije bio pošteđen vremenskih nepogoda - brodovi koji su prevozili teret nisu mogli da se kreću zbog mećave i jakih talasa.

Oluja u Bukureštu oborila je više od 70 stabala i bilborda, odnela je krov stambene zgrade u naselju Bukurešt noi, na sreću bez žrtava, drvo je palo na jedan automobil, a drugi automobil proklizao je zbog leda i oštetio gasnu cev, objavio je portal Realitatea.

Samo u Bukureštu je oborena 74 stabla i pet bilborda, a delovi zgrada i krovova su otkinuti.

Foto: Tanjug/AP Photo/Jeffrey T. Barnes

U poslednjih nekoliko sati, ekipe za hitne intervencije su pozvane u preko 100 situacija.

Vatrogasci su intervenisali 128 akcija nakon oluje.

Meteorolozi upozoravaju da će se loše vreme u Rumuniji nastaviti do 2. decembra. Bukurešt je pod žutim upozorenjem zbog jakih vetrova, a udari vetra mogu da dostignu 70 kilometara na sat.

U Transilvaniji, Moldaviji, Maramurešu, Olteniji, Vlaškoj i Dobrudži očekuje se minimalna temperatura između minus 18 i minus 10 stepeni.

Vatrogasci preporučuju ljudima da izbegavaju nepotrebna putovanja, da ne parkiraju u blizini drveća, stubova ili zgrada sa kojih mogu da padnu građevinski elementi i da budu oprezni tokom putovanja.

(Tanjug)

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