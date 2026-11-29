ALARMANTNO UPOZORENJE IZ BERLINA: Nemačka je pod neprekidnim napadima i danju i noću, oglasio se ministar Dobrint!
NEMAČKI ministar unutrašnjih poslova Aleksander Dobrint tvrdi da je protiv Nemačke otvoren „front u senci“ i da je zemlja danonoćno izložena sabotažama, špijunaži i sajber napadima.
-Špijunaža. Sabotaže. Sajber napadi. Front u senci prolazi kroz središte Evrope, kroz središte Nemačke, rekao je ministar, prenose mediji.
Dobrint je rekao da je cilj napadača da „nanesu štetu infrastrukturi, podele društvo i podriju poverenje u državu“ i da na kraju „politički i društveno slome zemlju“.
-Nemačka je pod napadom. I danju i noću, tvrdi Dobrint.
Nije precizirao ko stoji iza tih napada.
(sputnikportal.rs)
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