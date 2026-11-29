ŽENE U AVGANISTANU OSTAJU I BEZ IMENA: Talibani izdali novu naredbu službenicima – evo kako moraju da ih zovu
TALIBANSKE vlasti navodno su zabranile upotrebu ženskih imena u zvaničnim dokumentima u severnoj avganistanskoj provinciji Balk, a zdravstvenim radnicima i drugim javnim službenicima naloženo je da se ženama obraćaju kao "Bibi", što znači baka ili starica, preneo je španski list "Pais".
Prema izveštajima avganistanskih medija "Zan tajms" i "Gardijana", na koje se poziva "Pais", zabrana obuhvata i medicinske kartone i recepte, što je izazvalo strahovanja da bi takva praksa mogla da se proširi na celu zemlju.
Avganistanska aktivistkinja za prava žena Lalah Osmani, koja živi u Nemačkoj, rekla je za "Pais" da svedočenja žena, lekarki i aktivistkinja ukazuju na to da se neke žene nazivaju i ponižavajućim imenima poput "koza" ili "krava".
Ona je takvu praksu opisala kao "sistematski proces dehumanizacije".
Strah od proširenja zabrane na ceo Avganistan
Direktorka programa za Avganistan u organizaciji za prava žena "Femena", Zubaida Akbar, upozorila je da bi ograničenje moglo da bude prošireno na celu zemlju, podsećajući na ranije slučajeve u kojima su lokalne mere postale nacionalna pravila.
Prema pisanju španskog lista, organizacija "Femena" evidentirala je više od 144 dekreta kojima se ograničavaju prava avganistanskih žena.
Devojčicama je zabranjeno školovanje nakon 12. godine, dok su žene isključene iz većine profesija i suočene sa ograničenjima javnog govora, navodi list.
Uprkos zabranama, pojedine Avganistanke vode ilegalne poslove i tajne škole, objavio je "Asošijeted pres" (AP) 17. novembra. Vlasnica jednog salona lepote u Kabulu, čiji je identitet sakriven iz bezbednosnih razloga, ponovo je pokrenula posao nakon što su vlasti upale u njen prethodni salon i zaplenile opremu.
Pomoćnica nastavnika u jednoj tajnoj školi u Kabulu rekla je da žive u stalnom strahu od hapšenja.
Portparol talibanskog Ministarstva za promociju vrlina i sprečavanje poroka Mohamed Aslam pravdao je ograničenja, rekavši za AP da "žene mogu da vode poslove i učestvuju u društvenim aktivnostima ako se pridržavaju islamskog šerijatskog prava i važećih zakona".
Lalah Osmani je upozorila da bi zabrana navođenja ženskih imena mogla da ugrozi pacijentkinje i poveća rizik od medicinskih grešaka, jer bi recepti i medicinski kartoni mogli da se vode pod identičnim imenima.
(rt.rs)
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