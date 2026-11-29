VANREDNI IZBORI U ŠPANIJI: Do 14 sati na birališta izašlo 45,5 odsto građana
ODZIV birača na parlamentarnim izborima koji se danas održavaju u Španiji do 14 časova iznosi 45,5 odsto, saopštilo je špansko Ministarstvo unutrašnjih poslova, što je više za pet odsto u odnosu na broj birača izašlih u isto vreme na prethodnim parlamentarnim izborima održanim u julu 2023. godine.
Konačna izlaznost na izborima održanim u leto 2023. godine iznosila je 66,6 odsto, prenosi Rojters. Narodna partija tada je osvojila najviše glasova, ali nije uspela da obezbedi dovoljnu podršku u parlamentu za formiranje vlade. Španski premijer Pedro Sančez, koji se kandiduje za novi mandat i pokušava da mobiliše birače levice, izjavio je pred izbore da bi izlaznost od 75 odsto ili više verovatno dovela do većine progresivnih stranaka, navodi agencija. Međutim, gotovo sve predizborne ankete ukazivale su da bi konzervativna Narodna partija (PP) i krajnje desničarski Voks zajedno mogli da osvoje više od 176 poslaničkih mesta, koliko je potrebno za većinu u donjem domu parlamenta.
Pravo glasa ima više od 38,5 miliona birača koji će birati svih 350 poslanika donjeg doma parlamenta putem zatvorenih stranačkih lista, kao i 208 od 266 članova Senata. Premijera bira isključivo donji dom, a preostale senatore imenuju regionalni parlamenti. Novi saziv donjeg doma sastaće se 23. decembra kako bi izabrao predsednika parlamenta, a španski kralj Felipe će zatim predložiti kandidata za premijera, što je obično lider stranke koja je osvojila najviše glasova. Da bi bio izabran, kandidat mora da obezbedi apsolutnu većinu, odnosno najmanje 176 glasova, ili prostu većinu u drugom krugu glasanja.
Pregovori o vladajućoj koaliciji nemaju rok, ali nova vlada mora da bude formirana u roku od dva meseca od glasanja kako bi se izbegli novi izbori. Iako su redovni izbori bili predviđeni tek za leto sledeće godine, španski premijer Pedro Sančez raspisao je izbore nakon što su konzervativna Narodna stranka, krajnje desničarski Voks i desničarska katalonska separatistička stranka "Zajedno za Kataloniju" odbacile hitne zakonske mere koje je njegova vlada predložila radi rešavanja stambene krize u zemlji.
(Tanjug)
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