Politički lideri Španiji glasali su mahom u prepodnevnim satima, pozivajući građane na što masovniji izlazak na birališta.

Foto: Goran Čvorović

Sančez je govorio o mogućnosti istorijskog odziva birača, ističući da će velika izlaznost dati veću snagu budućoj vladi. Lider konzervativne Narodne partije Alberto Nunjes Feiho glasao je, zanimljivo, u školi koju je u mladosti pohađao njegov politički protivnik Sančez. Istakao je da bi ovi izbori mogli da predstavljaju prekretnicu za Španiju. Predsednik krajnje desničarskog Voksa Santijago Abaskal pozvao je građane da glasaju kako se kasnije ne bi kajali.

Prema poslednjim predizbornim projekcijama, narodnjaci i Voks mogli su zajedno da osvoje oko 190 poslaničkih mandata, dok je za apsolutnu većinu potrebno 176 od ukupno 350. Međutim, kako je ukazao madridski "Pais", odstupanje od svega nekoliko procenata u odnosu na ankete moglo je bitno da promeni političku matematiku.

Prema računici španskog lista, ukoliko bi desnica osvojila četiri procentna poena manje nego što su joj davale ankete, mogla bi da ostane na svega 168 mandata. Nasuprot tome, ukoliko bi narodnjaci i Voks dobili dva procentna poena više, mogli bi da premaše i 200 poslaničkih mesta.

U slučaju da nijedan blok nije obezbedio većinu, značajnu ulogu ponovo bi mogli da imaju katalonski separatisti iz stranke Žunts, od čijeg bi stava, u određenim okolnostima, mogao da zavisi Sančezov ostanak na vlasti ili raspisivanje novih izbora. Postojala je i mogućnost da socijalisti pojedinačno osvoje najviše glasova, a da vladu ipak formira desnica.

Sančez je raspisao prevremene izbore početkom oktobra, pošto je parlament odbacio dve uredbe njegove manjinske vlade namenjene rešavanju stambene krize. Uprkos dobrim makroekonomskim rezultatima, veliki teret za socijaliste predstavljali su nedostatak pristupačnih stanova, visoka nezaposlenost i korupcionaške afere koje su zahvatile stranku i premijerovu porodicu.

Konstitutivna sednica novoizabranog parlamenta zakazana je za 23. decembar.