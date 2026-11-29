Španci danas glasaju na vanrednim parlamentarnim izborima.

Foto: Goran Čvorović

Projekcije neposredno pred izborni dan prednost su davale desnici, posle osam godina vladavine socijaliste Pedra Sančeza. Ali, ni levičari nisu bili bez šansi, u slučaju manjih odstupanja u odnosu na sondaže, pa je čitav proces pratila određena doza neizvesnosti, iako su Sančezu još pred izlazak na birališta mnogi već spakovali kofere.

Izborni dan obeležila je velika izlaznost. Do 14 časova glasalo je 45,7 odsto birača, što je za pet procentnih poena više nego na prethodnim parlamentarnim izborima, održanim u julu 2023. godine. U istom periodu dana na izborima u aprilu 2019. izlaznost je iznosila 41,5 odsto, u novembru iste godine 37,92, a 2016. godine 36,9 odsto.

Prema prvim, još nepotpunim podacima, do ranog popodneva građansku dužnost juče je obavilo više od 15,6 miliona Španaca. Ispred pojedinih biračkih mesta formirani su dugi redovi. Visoka izlaznost svedočila je o velikoj mobilizaciji biračkog tela, mada se samo na osnovu ovih podataka nije moglo zaključiti kome ona politički ide u prilog.

Glasanje protiče mirno, bez bitnijih incidenata. Konstituisana su sva 61.033 biračka odbora u 22.493 glasačka centra, dok je za bezbednost bilo angažovano više od sto hiljada pripadnika snaga reda, za 11,5 odsto više nego na prethodnim izborima. Pravo glasa imalo je 38,6 miliona građana, među kojima je 1,6 miliona mladih prvi put moglo da izađe na parlamentarne izbore. Novina je bila i mogućnost identifikovanja birača digitalnom ličnom kartom preko mobilnog telefona.