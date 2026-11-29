EPIDEMIJA ebole u DR Kongu odnela je više od 6.000 ljudskih života, pokazuju najnoviji vladini podaci, dok ova smrtonosna bolest nastavlja da napreduje uprkos naporima da se njeno širenje obuzda, prenosi danas Rojters.

Foto: Tanjug/AP Photo/Dirole Lotsima Dieudonne

Sedamnaesta epidemija ebole u Kongu, najgora u istoriji ove zemlje, proglašena je 15. maja, a izazvana je tipom ebole Bungibugjo, za koji ne postoji odobrena vakcina niti metoda lečenja.

Brojke koje je vlada Konga objavila u subotu pokazuju da je broj umrlih od ove bolesti porastao na 6.025, a potvrđeni slučajevi su dostigli brojku od 12.254 širom osam provincija.

Gora od tekuće epidemije u Kongu je jedino bila epidemija ebole u Zapadnoj Africi u periodu 2014-2016. godine, koja je zarazila više od 28.600 ljudi i usmrtila više od 11.000 ljudi širom Gvineje, Liberije i Sijere Leonea.

Zvanični podaci pokazuju da se ebola danas širi i ubija dvostruko brže. Zdravstveni eksperti navode hronični nedostatak finansiranja, nepoverenje u zdravstvene institucije i rastuću nebezbednost kao glavne prepreke za obuzdavanje epidemije.

(Tanjug)