VIŠE OD 6.000 ŽRTAVA EBOLE U DR KONGU: Najgora epidemija u istoriji zemlje ne jenjava - zaraženo preko 12.200 ljudi u osam provincija
EPIDEMIJA ebole u DR Kongu odnela je više od 6.000 ljudskih života, pokazuju najnoviji vladini podaci, dok ova smrtonosna bolest nastavlja da napreduje uprkos naporima da se njeno širenje obuzda, prenosi danas Rojters.
Sedamnaesta epidemija ebole u Kongu, najgora u istoriji ove zemlje, proglašena je 15. maja, a izazvana je tipom ebole Bungibugjo, za koji ne postoji odobrena vakcina niti metoda lečenja.
Brojke koje je vlada Konga objavila u subotu pokazuju da je broj umrlih od ove bolesti porastao na 6.025, a potvrđeni slučajevi su dostigli brojku od 12.254 širom osam provincija.
Gora od tekuće epidemije u Kongu je jedino bila epidemija ebole u Zapadnoj Africi u periodu 2014-2016. godine, koja je zarazila više od 28.600 ljudi i usmrtila više od 11.000 ljudi širom Gvineje, Liberije i Sijere Leonea.
Zvanični podaci pokazuju da se ebola danas širi i ubija dvostruko brže. Zdravstveni eksperti navode hronični nedostatak finansiranja, nepoverenje u zdravstvene institucije i rastuću nebezbednost kao glavne prepreke za obuzdavanje epidemije.
(Tanjug)
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