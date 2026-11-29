RUSKE snage oslobodile su naselje Kolomijci u Dnjepropetrovskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

Foto: AI generated/ChatGPT

Operativno-taktička avijacija, bespilotne letelice, raketne snage i artiljerija Oružanih snaga Rusije uništili su tri raketna sistema "neptun", navodi se u dnevnom izveštaju ministarstva o toku Specijalne vojne operacije.

Ruske snage su takođe izvele udare po objektima energetske infrastrukture koje koriste Oružane snage Ukrajine, kao i po radionicama za sklapanje, skladištima bespilotnih letelica, vojnim aerodromima i privremenim lokacijama ukrajinskih oružanih formacija i stranih plaćenika, dodaju u ministarstvu.

Jedinice grupe trupa "Sever" neutralisale su do 180 pripadnika Oružanih snaga Ukrajine, oklopno borbeno vozilo, 20 motornih vozila, haubicu M101, kao i dve stanice za elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe trupa "Zapad" eliminisale su do 220 ukrajinskih vojnika, tri oklopna borbena vozila, 20 motornih vozila i tri artiljerijska sistema.

Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su više od 175 neprijateljskih vojnika, borbeno vozilo pešadije, tri oklopna borbena vozila, 15 motornih vozila i tri artiljerijska sistema.

Jedinice grupe trupa "Centar" eliminisale su do 350 pripadnika ukrajinske vojske, borbeno vozilo pešadije, tri oklopna transportera, osam oklopnih borbenih vozila, pet motornih vozila, samohodni artiljerijski sistem "paladin", kao i stanicu za elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe trupa "Istok" oslobodile su naselje Kolomijci u Dnjepropetrovskoj oblasti i eliminisale do 200 neprijateljskih vojnika, oklopni transporter, sedam vozila i stanicu za elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" neutralisale su do 30 pripadnika Oružanih snaga Ukrajine, deset vozila, artiljerijski sistem i stanicu za elektronsko ratovanje.

Sistemi PVO oborili su 1.612 bespilotnih letelica, dodaje se u izveštaju.

(RT Balkan)

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