NAJMANjE 12 osoba privedeno je nakon sukoba u kojima je više ljudi povređeno, među kojima i jedan policajac, u blizini konvencije omladine francuskog desničarskog Nacionalnog okupljanja (RN) u istočnom delu Pariza, koji su bili meta skupa krajnje levičarskih aktivista, saopštila je danas policija.

FOTO: Tanjug/AP/Thomas Padilla (STR)

Policija je oko 19.30 časova obaveštena da se grupa od oko 60 maskiranih osoba kreće ka objektu Šale de Lak u parku Boa de Vansan, u 12. pariskom arondismanu, gde je održavana konvencija omladine RN, koja je za ovu priliku preimenovana u "Mladež Marin Le Pen", prenosi Figaro.

Po dolasku na mesto događaja, policajce su gađali različitim predmetima, nakon čega su tri osobe privedene zbog nasilja u grupi nad službenim licem, pružanja otpora, učešća u naoružanom okupljanju i nošenja oružja kategorije D, navela je policija.

🚨🇫🇷 Importante manifestation sauvage à Paris : plusieurs centaines de personnes dans les rues et des dégradations constatées pendant le cortège. https://t.co/IZ2rp0tlsu — Signal.Media (@SignalMedia4) November 28, 2026

Jedan policajac povređen je u predelu vilice tokom koškanja i prevezen je u bolnicu, dok su lakše povređena i dvojica pripadnika obezbeđenja RN, kao i još nekoliko osoba, saopštila je policija.

Kasnije tokom večeri dogodila su se još dva incidenta u blizini Šalea de Lak, što je dovelo do novih privođenja.

Oko 21.15 časova, u blizini stanice metroa u Vansanu, privedene su četiri osobe zbog grupisanja sa ciljem izvršenja nasilja, dok je pet maloletnika sa maskama, koji su protestovali protiv skupa, privedeno radi provere identiteta, a potom predato roditeljima, odnosno zakonskim starateljima.

Konvenciji je prisustvovalo oko 600 aktivista i lokalnih funkcionera omladinskog pokreta RN.

Liderka RN Marin Le Pen, koju su okupljeni pozdravili aplauzima i uzvikujući "Marin, predsednica", pozvala je pristalice da odbace bilo kakvo predstavljanje sebe kao žrtve i da ne nasedaju na provokacije.

(Tanjug)

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