HAOS U PARIZU, OGLASILA SE I LE PENOVA: Sukobi na skupu omladine, među povređenima i policajac
NAJMANjE 12 osoba privedeno je nakon sukoba u kojima je više ljudi povređeno, među kojima i jedan policajac, u blizini konvencije omladine francuskog desničarskog Nacionalnog okupljanja (RN) u istočnom delu Pariza, koji su bili meta skupa krajnje levičarskih aktivista, saopštila je danas policija.
Policija je oko 19.30 časova obaveštena da se grupa od oko 60 maskiranih osoba kreće ka objektu Šale de Lak u parku Boa de Vansan, u 12. pariskom arondismanu, gde je održavana konvencija omladine RN, koja je za ovu priliku preimenovana u "Mladež Marin Le Pen", prenosi Figaro.
Po dolasku na mesto događaja, policajce su gađali različitim predmetima, nakon čega su tri osobe privedene zbog nasilja u grupi nad službenim licem, pružanja otpora, učešća u naoružanom okupljanju i nošenja oružja kategorije D, navela je policija.
Jedan policajac povređen je u predelu vilice tokom koškanja i prevezen je u bolnicu, dok su lakše povređena i dvojica pripadnika obezbeđenja RN, kao i još nekoliko osoba, saopštila je policija.
Kasnije tokom večeri dogodila su se još dva incidenta u blizini Šalea de Lak, što je dovelo do novih privođenja.
Oko 21.15 časova, u blizini stanice metroa u Vansanu, privedene su četiri osobe zbog grupisanja sa ciljem izvršenja nasilja, dok je pet maloletnika sa maskama, koji su protestovali protiv skupa, privedeno radi provere identiteta, a potom predato roditeljima, odnosno zakonskim starateljima.
Konvenciji je prisustvovalo oko 600 aktivista i lokalnih funkcionera omladinskog pokreta RN.
Liderka RN Marin Le Pen, koju su okupljeni pozdravili aplauzima i uzvikujući "Marin, predsednica", pozvala je pristalice da odbace bilo kakvo predstavljanje sebe kao žrtve i da ne nasedaju na provokacije.
(Tanjug)
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