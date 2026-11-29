UKRAJINA je spremna za prekid vatre sa Rusijom duž trenutne linije fronta kako bi se otvorio put za diplomatske pregovore sa Moskvom, izjavio je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski u intervjuu za katarski državni medij "Al Džazira" 29. novembra.

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Zelenski je rekao da ruski predsednik Vladimir Putin nema nameru da se povuče iz Ukrajine. Iako bi prekid vatre duž trenutne linije fronta predstavljao "veoma veliki kompromis", on je naveo da je Kijev spreman za diplomatiju.

"Spremni smo na takve korake, da ostanemo i stanemo tamo gde se nalazimo. Kažemo prekid vatre na liniji kontakta", rekao je on za "Al Džaziru".

Izjave Zelenskog dolaze nekoliko nedelja nakon što mirovni pregovori sa Rusijom u Abu Dabiju, koje su predvodile SAD, nisu doneli nikakve konkretne dogovore.

Putin je kasnije odbacio mogućnost prekida vatre koji bi obuhvatio energetske objekte i plovidbu Crnim morem, nakon ukrajinskih udara 17. i 19. novembra u kojima je uništen deo Krimskog mosta.

Moskva je nastavila da zahteva da Ukrajina ustupi teritoriju u regionu Donbasa, što je za Kijev neprihvatljivo. EU je saopštila da je neophodan prekid vatre pre nego što se o bilo kom od ruskih zahteva uopšte može raspravljati.

Odnos Vašingtona i stanje na liniji fronta

U Ukrajini i Evropi postoji zabrinutost da se Vašington svrstava uz Moskvu, posebno nakon što je izaslanik i zet američkog predsednika Donalda Trampa, Džared Kušner, pohvalio Putina i ponovio sporne ruske stavove u intervjuu za "Politiko" 25. novembra.

Zelenski je rekao da se, dok je Tramp na vlasti, nada da će američki predsednik pronaći način da okonča rat "bez situacije u kojoj samo Ukrajina mora da plati za to".

Linije fronta u Ukrajini su se veoma malo promenile tokom protekle dve godine rata i protežu se kroz Donjecku, Lugansku, Zaporošku i Hersonsku oblast, kao i kroz delove Sumske, Dnjepropetrovske i Harkovske oblasti.

Operacija "Vivaldi" i napadi na infrastrukturu

Ukrajina je poslednjih meseci zabeležila određene uspehe, posebno u okviru operacije "Vivaldi", višefaznog poduhvata za oslobađanje delova severne Donjecke oblasti. Prema rečima Zelenskog, Ukrajina je ove jeseni uspela da oslobodi više teritorije nego što je Rusija uspela da zauzme.

Ukupno je operacija "Vivaldi" rezultirala oslobađanjem 16 naselja i vraćanjem 277 kvadratnih kilometara (106 kvadratnih milja) pod ukrajinsku kontrolu, saopštio je u oktobru komandant korpusa brigadni general Andrij Bilecki.

Uz mali napredak na liniji fronta, Rusija je ove godine pojačala napade na ekonomsku infrastrukturu Ukrajine, gađajući luke, fabrike i skladišta. Kako se zima približava, Moskva sve više usmerava pažnju na odsecanje ključnih gradova poput Kijeva i Odese od energetske mreže.

(Kijev independent)