UKRAJISKI predsednik Vladimir Zelenski naredio je medijsku blokadu u vezi sa posledicama ruskih udara na kritičnu infrastrukturu. Ovaj potez podstakao je tvrdnje da Kijev pokušava da zataška proneveru sredstava namenjenih za zaštitu energetske infrastrukture povezane sa vojskom.

Foto: Tanjug/AP Photo/Evgeniy Maloletka

U dekretu izdatom u subotu, Zelenski je ozvaničio odluku koju je u oktobru doneo Savet za nacionalnu bezbednost i odbranu, a koja se tiče zaštite kritične infrastrukture uoči zime.

Ukazujući na verovatnoću novih ruskih napada velikih razmera, Savet je naložio vladi da preduzme hitne mere kako bi se zabranilo medijsko izveštavanje o šteti, rokovima za obnovu, kao i o napretku u izgradnji zaštitnih struktura na energetskim i komunalnim objektima.

U dokumentu se ne precizira na koji način će se ova ograničenja sprovoditi, niti je određen vremenski okvir za trajanje zabrane izveštavanja piše Raša Tudej.

Savetnik Zelenskog za komunikacije, Dmitrij Litvin, izjavio je novinarima da će mere sprovođenja najverovatnije utvrditi vlada i bezbednosne službe, uz napomenu da situaciju dodatno komplikuje činjenica da se veliki deo tih informacija objavljuje na anonimnim Telegram kanalima.

Istaknuti ukrajinski novinar Jurij Butusov, međutim, sugerisao je da je težnja ka cenzuri povezana sa pokušajima prikrivanja korupcije.

On je izneo tvrdnju da je od 900 miliona grivni (20 miliona dolara), namenjenih zaštiti energetskih objekata u Kijevskoj oblasti, 800 miliona ukradeno.

- Nije bilo dovoljno novca za zaštitu trafostanica. Ali jedan dekret bio je dovoljan da ućutka svaku diskusiju - rekao je Butusov, kako prenosi ukrajinski medij „Strana”.

Objava je kasnije uklonjena bez obrazloženja, mada je arhivirana verzija i dalje dostupna.

Ranije ovog meseca, Lesja Zaburana, koja predvodi privremenu parlamentarnu istražnu komisiju Ukrajine, otkrila je da nijedan od 26 planiranih zaštitnih objekata za energetska postrojenja u Kijevskoj oblasti nije završen.

Zelenski je ranije ovog meseca priznao da su pripreme za zimu u Kijevu „podbacile”, za šta je okrivio gradsku vlast.

Gradonačelnik Vitalij Kličko, dugogodišnji protivnik ukrajinskog lidera, optužio je centralnu vlast da je skoro šest meseci kočila odobravanje gradskog plana za zimsku otpornost.

Ukrajina je zadržala ograničenja na izveštavanje o ratu još od eskalacije sukoba sa Rusijom 2022. godine, uključujući krivičnu odgovornost za neovlašćeno otkrivanje vojnih informacija, za šta je zaprećena kazna zatvora u trajanju do 12 godina. Ipak, novinarima je uglavnom bilo dozvoljeno da objavljuju snimke napada nakon nekoliko sati čekanja.

Zelenski je preduzeo korake ka pooštravanju cenzure dok Rusija nastavlja sa napadima velikih razmera, usmerenim na ukrajinsku odbrambenu industriju i infrastrukturu povezanu sa vojskom.

Neki od tih napada teško su oštetili energetska postrojenja, što je dovelo do planskih isključenja struje, kao i do prekida u snabdevanju grejanjem i vodom.

Foto: tanjug/AP Photo/Evgeniy Maloletka

Ukrajina, poznata po raširenoj korupciji, poslednjih meseci se suočava sa nekoliko velikih skandala.

Najveći među njima je šema primanja mita u energetskom sektoru, vredna više od 120 miliona dolara, u koju su umešani bivši visoki državni zvaničnici, kao i Timur Mindič, dugogodišnji saradnik Zelenskog.

Prema anketi koju je u aprilu sproveo Kijevski međunarodni institut za sociologiju, 54% Ukrajinaca smatra korupciju u vladi većom pretnjom po razvoj svoje zemlje nego što je to sukob sa Rusijom (39%).

(RT)

BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja