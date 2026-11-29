Američki milijarder i vlasnik kompanije X Ilon Mask ponovo je kritikovao Američku agenciju za međunarodni razvoj (USAID), navodeći da je ta agencija "prevara" i da je bila leglo problema zbog rasprostranjene korupcije.

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"USAID je prevara. Sve što je delovalo iole dobro prebačeno je u Stejt department", naveo je Mask na mreži Iks.

On je podelio i "lajkovao" niz objava drugih ljudi u kojima je kritikovano korišćenje sredstava od strane USAID-a.

Predsednik SAD Donald Tramp prošle godine je smanjio u velikoj meri budžet za projekte USAID-a na preporuku sada ugašenog Odeljenja za efikasnost vlade (DOGE), koje je Mask tada vodio.

USAID je američka savezna agencija zadužena za pružanje međunarodne razvojne i humanitarne pomoći.

Faktički je prestala sa operativnim radom, a njen preostali mali deo programa integrisan je u Stejt department.