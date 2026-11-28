ISTORIJSKI ZAOKRET TOKIJA: Japan ozbiljno razmatra nabavku nuklearnih podmornica
JAPANSKA vlada planira da u reviziju svojih ključnih bezbednosnih dokumenata do kraja godine uvrsti formulaciju o pokretanju razmatranja i donošenju odluke o nabavci nuklearnih podmornica, naveli su danas upućeni izvori.
Vlada će finalizovati tekst dokumenata nakon što razmotri predloge stručne komisije, kao i ishode razgovora sa vladajućom Liberalno-demokratskom partijom (LDP), rekli su ovi izvori, preneo je list Japan Times (JT).
Stručna komisija će finalizovati svoje predloge na završnom sastanku, koji bi mogao da bude održan već 7. decembra.
U ranoj verziji nacrta navodi se da bi vlada “trebalo da donese odluku o tome da li da uvede ili razvije nuklearne podmornice, sagledavajući pitanje iz sveobuhvatne perspektive”, uključujući i izvodljivost takvog poduhvata.
Kako se, međutim, navodi, troškovi izgradnje nuklearnih podmornica mogli bi da dostignu bilione jena.
Dodatni izazov predstavljali bi regrutovanje i obuka inženjera i članova posade koji poseduju specijalizovana znanja o takvim plovilima.
Pored toga, postavlja se pitanje da li je uvođenje podmornica na nuklearni pogon u skladu sa Osnovnim zakonom o atomskoj energiji, koji ograničava istraživanje i upotrebu nuklearne energije isključivo na miroljubive svrhe, navodi JT.
Unutar vlade i LDP-a raste podrška uvođenju ovih podmornica, s obzirom na sve složenije bezbednosne prilike u okruženju Japana.
Japanska partija inovacija, koalicioni partner vladajuće stranke LDP, založila se za nabavku ovih plovila, pri čemu njeni zvaničnici ukazuju na sve veće kapacitete Kine u udaljenim morskim područjima.
(Tanjug)
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