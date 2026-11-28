BUNDESTAG USVOJIO BUDŽET ZA 2027. GODINU: Nemačka izdvaja milijarde za Ukrajinu
NEMAČKI Bundestag usvojio je savezni budžet za 2027. godinu, kojim je za podršku Ukrajini predviđeno 11,6 milijardi evra, prenose nemački mediji.
Poslanici Bundestaga izglasali su u petak budžet čiji će ukupni rashodi premašiti 556 milijardi evra.
Osnovni budžet za odbranu biće povećan na 109,7 milijardi evra, dok će dodatnih 29,6 milijardi evra biti obezbeđeno iz specijalnog fonda za oružane snage.
- Za podršku Ukrajini predviđeno je 11,6 milijardi evra - navode mediji.
Prema podacima te radio-stanice, ukupni nemački rashodi za odbranu, računajući sve budžetske stavke, dostići će gotovo 140 milijardi evra, što predstavlja rekordan nivo od završetka Hladnog rata.
Rusija je više puta saopštila da nastavak zapadnog finansiranja i naoružavanja Ukrajine produžava sukob i otežava njegovo diplomatsko rešavanje.
(Sputnjik Srbija)
BONUS VIDEO: SNIMAK IZ DRUGOG SVETSKOG RATA: Sukob sovjetske artiljerije sa nemačkim snagama
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