NEKOLIKO učenika je povređeno ili poginulo u eksploziji u školi u istočnoj avganistanskoj provinciji Kunar, saopštila je danas lokalna policija.

Foto: Printskrin Iks/China Army Obs

Portparol Pokrajinske policijske uprave, Farid Dehkan, rekao je da se eksplozija dogodila u 10 časova po lokalnom vremenu u školi u oblasti Andar Ser u toj provinciji.

🇦🇫 Explosion at Kunar school kills and injures students A blast hit a middle school in Asadabad, eastern Afghanistan, on Saturday morning. Police say several students were killed or wounded; the cause is still unknown. https://t.co/rJcNsfssub — China Army Obs (@ChinaArmyObs) November 28, 2026

On je dodao da je u detonaciji "poginulo ili povređeno nekoliko učenika", prenela je agencija AP.

Za sada nema informacija o uzroku eksplozije niti o tačnom broju žrtava.

Afghanistan: Explosion at a School in Kunar, Over 40 Children Reportedly Injured An explosion at a school in Asadabad, Kunar province, has reportedly injured more than 40 children. The cause remains unknown, and Afghan authorities have yet to issue an official statement. Local residents have expressed concern over increasing explosions in border areas and the irresponsible use of quadcopter drones by armed groups. Heartbreaking footage shows injured children being rushed to hospital, with their screams clearly audible. Children and civilians must never become victims of violence. Protecting innocent lives must remain an absolute priority. — Khorasan Ghag (@Khorasanghag_) November 28, 2026

Timovi istražitelja iz provincije Kunar, na granici sa Pakistanom, nalaze se na licu mesta.

U avgustu je u napadu ručnom bombom na školski kompleks u avganistanskoj prestonici Kabulu ranjeno više od 40 učenika uzrasta između devet i 14 godina.

(Tanjug)

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