VELIKI požar je izbio u fabrici proizvođača upaljača za roštilje Boomex u gradu Alsfeldu u nemačkoj saveznoj državi Hesen, a zaštitne mere ostaće na snazi dok se dim ne raziđe i dok se ne otkloni rizik od eksplozije.

Foto: JAAFAR ASHTIYEH / AFP / Profimedia

Oko 22 časa u petak, vatrogasci, policija i spasioci su obavešteni o požaru u fabrici. Zbog gustog dima, građani su upozoreni na potencijalno opasne materije. Plamenovi visine nekoliko metara su se vinuli iz fabrike u nebo, a gust dim se vijugao iznad industrijskog parka, objavio je "Bild".

Upućen je apel stanovnicima Alsfelda da izbegavaju to područje, drže prozore i vrata zatvorenim i isključe sisteme za ventilaciju i klimatizaciju. Ove zaštitne mere ostaće na snazi dok se dim ne raziđe i više ne bude rizika od eksplozije. Po dolasku prvih vatrogasaca, vatra se proširila sa leve strane hodnika na celu zgradu. Hodnik, koji je delimično visok tri sprata, sadrži razne vrste goriva na svim spratovima, što je rezultiralo ogromnom toplotom i dimom.

Nemački list navodi da još nisu saopštene informacije da li je neko povređen i šta je uzrok požara. Oko 150 vatrogasaca borilo se sa plamenom, u početku sprečavajući širenje vatre na susedne zgrade. Vatrogasnu službu je podržala i Federalna agencija za tehničku pomoć (THW).

Operacija gašenja požara nastavljena je do jutarnjih sati. Šteta se trenutno procenjuje na srednji do visoki šestocifreni iznos. Pokrenuta je krivična istraga o uzroku požara. Prvi izveštaji ukazuju da je zapaljena zgrada skladište proizvođača upaljača za roštilje, kompanije Boomex.

Kompanija proizvodi upaljače za roštilje, ćumur i kamine, kao i tečne upaljače za roštilje, ulje za lampe i baklje. "Bild" ističe da ovo nije prvi požar u pogonima proizvođača upaljača za roštilje. Požar je tamo već izbio 30. decembra 2025. godine.

(Tanjug)

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