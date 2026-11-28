OŠTEĆENA JEDNA OD KLJUČNIH TRAFOSTANICA: Rusi izveli snažan napad, ovo su bile mete
TOKOM noći, Oružane snage Ruske Federacije izvele su napade bespilotnim letelicama na energetsku, transportnu i infrastrukturu za skladištenje goriva, kao i na plovila koja se koriste u interesima Oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.
U napadima je oštećena trafostanica "Zarečje" u gradu Bela Crkva u Kijevskoj oblasti, koja omogućava rad ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa.
Pogođen je i rezervoar za skladištenje goriva u mestu Kilija u Odeskoj oblasti, u kojem se nalazilo gorivo namenjeno Oružanim snagama Ukrajine, dodaju u ministarstvu.
Četiri lokomotive – u mestima Sineljnikovo (Dnjepropetrovska oblast), Korostenj (Žitomirska oblast) i Ljubotin (Harkovska oblast) – koje su korišćene za transport naoružanja i vojne opreme takođe su oštećene tokom noći.
Teretni brod koji je prevozio teret vojne namene u Ukrajinu pogođen je u Crnom moru, južno od Odese.
(RT Balkan)
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
Preporučujemo
Ukrajina ponudila Rusima prekid vatre
27. 11. 2026. u 22:29
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Zbog ovog kontroverznog snimka iz GTA 6 traže zabranu igre
NAKON izlaska Grand Theft Auto VI (GTA 6), 19. novembra, javnost je podeljena zbog snimaka koji prikazuju visok stepen realizma u scenama nasilja i uznemiravanja.
25. 11. 2026. u 18:01
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
HIT PITANjE NA MREŽAMA: Da li Radomir Saičić fenira obrve (FOTO)
DANAS je akademik Radomir Saičić predstavljen kao kandidat Studentske liste za predsednika Srbije, a društvene mreže su se usijale od komentara zbog jednog detalja.
27. 11. 2026. u 16:32
Komentari (0)