TOKOM noći, Oružane snage Ruske Federacije izvele su napade bespilotnim letelicama na energetsku, transportnu i infrastrukturu za skladištenje goriva, kao i na plovila koja se koriste u interesima Oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

Foto: Tanjug/Ukrainian Emergency Service via AP

U napadima je oštećena trafostanica "Zarečje" u gradu Bela Crkva u Kijevskoj oblasti, koja omogućava rad ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa.

Pogođen je i rezervoar za skladištenje goriva u mestu Kilija u Odeskoj oblasti, u kojem se nalazilo gorivo namenjeno Oružanim snagama Ukrajine, dodaju u ministarstvu.

Četiri lokomotive – u mestima Sineljnikovo (Dnjepropetrovska oblast), Korostenj (Žitomirska oblast) i Ljubotin (Harkovska oblast) – koje su korišćene za transport naoružanja i vojne opreme takođe su oštećene tokom noći.

Teretni brod koji je prevozio teret vojne namene u Ukrajinu pogođen je u Crnom moru, južno od Odese.

(RT Balkan)

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