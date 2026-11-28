POLjSKI graničari u petak su imali neobičnu misiju. Vratili su u Rusiju dva psa koja su ilegalno prešla iz kalinjingradske enklave u Poljsku. Njihov povratak izazvao je raspravu među lokalnim stanovništvom i ljubiteljima životinja.

Foto: AI generated/Gemini

Dva psa mešanca srednje veličine, jedan sive, a drugi riđe dlake, u petak pre podne formalno su predata ruskim graničarima na graničnom prelazu Gžehotki u blizini Branjeva.

Povratak pasa potvrdila je za Radio Olštin Miroslava Aleksandrovič, portparolka regionalne poljske granične službe.

"U skladu sa međunarodnim sporazumom, psi su predati ruskoj strani jer su prešli granicu iz Rusije u Poljsku", objasnila je.

Veterinar otkrio ruske mikročipove

Psi su dve nedelje ranije primećeni kako lutaju nedaleko od graničnog prelaza, nakon čega su ih uhvatili radnici lokalnih službi. Opština je preko društvenih mreža pokušala da pronađe njihove vlasnike ili nekoga ko bi se o njima brinuo, ali u početku se niko nije javio.

Opština je psima obezbedila privremeni smeštaj, kupila hranu i povoce za šetnju.

"Psi su pitomi, veseli i igraju se sa svima", rekao je poljskoj novinskoj agenciji PAP načelnik opštine Branjevo Jakub Bornus.

Pre nego što je trebalo da psi budu prebačeni u sklonište za životinje, pregledao ih je veterinar. Utvrdio je da su dobrog zdravlja, ali i da imaju ruske mikročipove. Pokrenuta je posebna procedura u okviru koje su poljske i ruske granične službe dogovorile mesto i vreme njihove predaje.

Ljubitelji životinja protivili se povratku u Rusiju

Odluka je izazvala protivljenje lokalne organizacije za zaštitu životinja, koja je ponudila da se besplatno brine o psima. Neki aktivisti izrazili su zabrinutost za sudbinu životinja nakon povratka u Rusiju.

Načelnik je, međutim, insistirao na poštovanju međunarodnog sporazuma koji je još 1961. godine sklopljen između Poljske i Sovjetskog Saveza, a koji reguliše i povratak životinja koje pređu državnu granicu.

Bornus je rekao da aktivistkinje nisu dokazale da su vlasnice pasa, a u raspravi je pomenuo čak i "zelene čovečuljke", izraz kojim se nazivaju ruski vojnici bez službenih oznaka.

"Ne treba nam da po te pse dođu takozvani zeleni čovečuljci", rekao je.

Preko granice prelaze i konji i krave

Takvi slučajevi na rusko-poljskom pograničnom području nisu retkost. Prema rečima načelnika, životinje se na granici formalno predaju jednom ili dvaput godišnje.

Ranije ove godine iz Rusije je u Poljsku preko Vislanske lagune stigao konj. Pronašao ga je poljski uzgajivač konja, koji ga je nahranio i predao graničarima. Prošlog decembra ruske vlasti su vratile Poljacima haskija koji je zalutao preko granice, a pre više godina vratile su im i celo stado krava.

Bornus je za radio TOK FM upozorio da bi zadržavanje ruskih životinja moglo da stvori presedan. Zapitao se šta bi rekao poljskom farmeru kada bi njegova krava prešla granicu, a Rusi odlučili da će je otad oni musti.

"Životinje ne znaju da je to državna granica. Teško im je to objasniti", zaključio je načelnik.

(Index)



BONUS VIDEO