ZEMLjOTRES magnitude 4,0 stepena po Rihterovoj skali registrovan je jutros u Grčkoj, saopšteno je na osnovu podataka Republičkog seizmološkog zavoda.

Foto: AI generated/Gemini

Potres se dogodio 28. novembra 2026. godine u 7.47 časova po lokalnom vremenu, a epicentar je bio na području mesta Perasma, jugoistočno od Florine, blizu granice sa Severnom Makedonijom.

Prema dostupnim podacima, zemljotres se dogodio na dubini od pet kilometara. Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti ili povređenima.