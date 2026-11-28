ZEMLJOTRES U GRČKOJ: Potres jačine 4 stepena blizu granice sa Severnom Makedonijom
ZEMLjOTRES magnitude 4,0 stepena po Rihterovoj skali registrovan je jutros u Grčkoj, saopšteno je na osnovu podataka Republičkog seizmološkog zavoda.
Potres se dogodio 28. novembra 2026. godine u 7.47 časova po lokalnom vremenu, a epicentar je bio na području mesta Perasma, jugoistočno od Florine, blizu granice sa Severnom Makedonijom.
Prema dostupnim podacima, zemljotres se dogodio na dubini od pet kilometara. Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti ili povređenima.
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