VIŠE od 260.000 ljudi i dalje je bez električne energije nakon što je snažno nevreme pogodilo obe obale Sjedinjenih Američkih Država tokom praznika Dana zahvalnosti.

Foto: Tanjug/AP Photo/Mingson Lau

Istočne delove zemlje u četvrtak je zahvatila snažna oluja, praćena jakim vetrovima, obilnim padavinama i poplavama u priobalnim područjima.

Prema podacima sajta za praćenje nestanaka struje Poweroutage.us, Pensilvanijaje u ranim jutarnjim satima u petak bila najteže pogođena savezna država kada je reč o prekidima u snabdevanju električnom energijom.

Foto: Tanjug/AP Photo/Mingson Lau

Vremenske prilike sada se postepeno poboljšavaju, mada meteorolozi upozoravaju da će biti potrebno još vremena da se situacija u potpunosti normalizuje. Oluje su pogodile i zapadnu obalu SAD, piše BBC.

Problemi su zabeleženi i u avio-saobraćaju, gde su u petak, još jednom veoma prometnom danu za putovanja, prijavljena nova kašnjenja i otkazivanja letova. Više od 3.400 letova unutar SAD, ka toj zemlji ili iz nje kasnilo je u petak, dok je skoro 670 letova otkazano.

Na sam Dan zahvalnosti kasnilo je više od 2.500 letova, a više od 450 je otkazano, prema podacima sajta FlightAware.com.

🌪️ 🇺🇸 A powerful storm has battered the northeastern US, prompting states of emergency in New York and New Jersey. Winds reached 110 km/h, causing flooding, power line damage and transport disruption. Over 2,000 flights were delayed and 400 canceled. https://t.co/VuYCdRQBE7 — Vijesti (@Vijesti11111) November 27, 2026

Jedan putnik rekao je za BBC da je bio zaglavljen 13 sati na njujorškom aerodromu La Gvardija, pokušavajući da otputuje u Čikago i provede Dan zahvalnosti sa prijateljima.

Osim problema u saobraćaju, posledice nevremena bile su široko rasprostranjene duž istočne obale, a američki predsednik Donald Tramp izjavio je da će razmotriti oslobađanje sredstava iz fondova za vanredne situacije.

Zbog snažnih vetrova u Merilendu su zatvoreni mostovi, dok su talasi udarali o plaže u Delaveru, a voda se izlivala na šetališta uz obalu. Tokom najkišovitijeg Dana zahvalnosti u istoriji Vašingtona, plimni talasi su se podigli i poplavili piste na nacionalnom aerodromu Ronald Regan u Vašingtonu.

U pojedinim delovima nekoliko saveznih država tokom noći između četvrtka i petka proglašeno je vanredno stanje, uključujući i delove Njujorka.

🇺🇸 | Más de 50 millones de estadounidenses están bajo alertas de viento mientras una tormenta severa azota el noreste. Inundaciones, fuertes lluvias y ráfagas de viento que superan las 70 millas por hora han causado grandes interrupciones en los viajes. https://t.co/XE6nhAGTZl — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 28, 2026

U njujorškom Central parku, jednom od najpoznatijih simbola grada, palo je gotovo pet centimetara kiše, što je, prema preliminarnim podacima američke Nacionalne meteorološke službe (NWS), učinilo ovaj Dan zahvalnosti najkišovitijim ikada zabeleženim na toj lokaciji.

This is not an AI-generated video. It captures the real scene in the United States as a powerful storm batters the Northeast, including New York. Torrential rain, flooding and fierce winds, with gusts topping 70mph, have disrupted travel and battered communities. More than 50 million Americans remain under wind alerts. #USWeather #NewYork #Storm #SevereWeather — Sajjad Tarakzai (@SajjadTarakzai) November 27, 2026

Organizatori tradicionalne njujorške parade povodom Dana zahvalnosti "Mejsis2 takođe su odložili manifestaciju za subotu. To je prvo odlaganje parade u njenoj stogodišnjoj istoriji.

U susednom Nju Džerziju prijavljeno je više zatvorenih puteva i mostova, a na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vide se gradske ulice prekrivene poplavnom vodom. Upozorenja na obalne poplave za pojedine delove Nju Džerzija ostala su na snazi tokom večeri u petak.

Foto: Tanjug/AP Photo/Mingson Lau

- Ovo je neverovatno - rekao je jedan bloger iz "Ošen Sitija" u Nju Džerziju u snimku objavljenom na društvenim mrežama, dok se probijao kroz vodu koja mu je sezala iznad struka.

Do petka popodne više od 360.000 domaćinstava i dalje je prijavljivalo prekide u snabdevanju električnom energijom. Taj broj se do petka uveče smanjio na više od 260.000.

Broj domaćinstava bez struje dostigao je vrhunac od gotovo milion u četvrtak uveče, a najteže pogođene bile su Pensilvanija, Virdžinija, Merilend i Nju Džerzi.

Guverner Pensilvanije Džoš Šapiro izjavio je da elektrodistributivne kompanije ulažu ogromne napore kako bi što pre obnovile snabdevanje električnom energijom.

U Merilendu su vlasti zatražile od gotovo dva miliona potrošača da ograniče potrošnju vode isključivo na osnovne potrebe zbog "povremenih prekida u snabdevanju električnom energijom".

Ta naredba ukinuta je u petak ujutru po lokalnom vremenu.

Prema prognozama britanske meteorološke službe, oluja bi u subotu trebalo da se premesti ka kanadskim provincijama Nova Škotska i Njufaundlend, ostavljajući znatno suvlje vreme na severoistoku SAD tokom vikenda.

Međutim, u ponedeljak bi moglo da stigne novo snažno polje niskog vazdušnog pritiska, koje će doneti još jedan talas obilnih padavina i jakih vetrova, kao i dodatne probleme u saobraćaju.

Problemi i na zapadnoj obali

Na zapadnoj obali SAD zabrinutost su izazvale izuzetno visoke plime i opasnost od poplava koje bi one mogle da izazovu.

San Dijego i Los Anđeles zabeležili su ranije ove nedelje plimu višu od 2,4 metra, zbog čega je posetiocima plaža savetovano da izbegavaju priobalna područja.

Železnička kompanija Amtrak saopštila je na društvenim mrežama da je otkazala nekoliko vozova na liniji "Pacific Surfliner", koja prolazi duž kalifornijske obale, zbog "oštećenja pruge izazvanih visokim plimnim talasima".

ABD'de fırtına nedeniyle 835 binden fazla hane elektriksiz kaldı, yüzlerce uçuş iptal edildi 💨 Fırtına etkisini en çok Pensilvanya, Maryland ve Virginia'da gösterdi ▪️ Birçok eyalette su baskınları yaşandı https://t.co/4TVDRgCgF9 — Wire (@wire_tr) November 28, 2026

Upozorenja na obalne poplave ostala su na snazi u petak u pojedinim delovima severne Kalifornije i Oregona, sve do popodnevnih sati. U San Francisku i okolnim područjima upozorenje će ostati na snazi do nedelje.

Zvaničnici Nacionalne meteorološke službe saopštili su stanovnicima oblasti zaliva San Franciska da upozorenje na opasne uslove na plažama ostaje na snazi do subote.

Insane! El Nino King Tides at Fort Point, San Francisco, crash on car and drench the parking lot . Me during non tsunami weather in comments. https://t.co/nieYBQ7Kg7 — Leslie Young (@AkaLazarus) November 28, 2026

- Nastavite da se pridržavate mera bezbednosti na plažama, držite se na bezbednoj udaljenosti od vode i nikada ne okrećite leđa okeanu - poručili su iz Nacionalne meteorološke službe u objavi na društvenoj mreži "Iks".

Američko udruženje automobilske industrije (AAA) procenilo je da će tokom sedmodnevnog prazničnog perioda povodom Dana zahvalnosti čak 81,5 miliona Amerikanaca putovati najmanje 80 kilometara od svojih domova.

(Kurir)

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