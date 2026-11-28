ADMINISTRACIJA američkog predsednika, Donalda Trampa, pokušala je ranije ove godine da ubedi Venecuelu i Irak da napuste Organizaciju zemalja izvoznica nafte (OPEK), a Vašington je čak sprečio Venecuelu da plati godišnju članarinu toj organizaciji.

Foto: Tanjug (AP Photo/Mark Schiefelbein)

Pritisak na Venecuelu bio je toliko veliki da je saudijski prestolonaslednik Muhamed bin Salman tokom leta intervenisao i ubedio Vašington da odustane od daljeg insistiranja na njenom izlasku iz OPEK-a, navode dva izvora.

Sjedinjene Američke Države su nakon svrgavanja Nikolasa Madura u januaru preuzele kontrolu nad pristupom Venecuele državnim finansijskim sredstvima, što je Vašingtonu omogućilo da utiče i na plaćanje članarine toj organizaciji, prenosi Tanjug.

Kada je reč o Iraku, premijer, Ali Faleh al-Zaidi, pokrenuo je pitanje izlaska iz OPEK-a na sastanku vlade tokom leta, nakon razgovora sa američkim zvaničnicima koji su podržali tu ideju.

Iračko ministarstvo nafte, međutim, usprotivilo se takvom potezu i ubedilo premijera da zemlja ostane članica, uz mogućnost da umesto toga zatraži veću dozvoljenu kvotu za proizvodnju nafte.

Američki uticaj na Irak dodatno je pojačan činjenicom da se prihodi te zemlje od prodaje nafte i dalje uplaćuju na račun u Federalnim rezervama Njujorka, što je praksa uspostavljena nakon američke invazije 2003. godine.

OPEK je od 2019. izgubio četiri članice, Ujedinje Arapske Emirate, Angolu, Ekvador i Katar, a eksperti ukazuju da postoji rizik od daljeg osipanja.

Članstvo u OPEK-u podrazumeva i godišnju članarinu od oko 2,8 miliona evra po zemlji, koja se koristi za finansiranje rada sekretarijata organizacije u Beču.

Taj iznos je zanemarljiv u poređenju sa prihodima od nafte, plaćanje članarine ima simboličan značaj jer potvrđuje pripadnost organizaciji.

Prema izvorima Rojtersa, OPEK za sada ne planira da isključi Venecuelu zbog neplaćene članarine.

(Biz portal)

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