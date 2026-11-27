"UNIŠTIĆE DINASTIJU SAUDA, PRE NEGO ŠTO STIGNU DA POBEGNU" Lari DŽonson izneo mračno predviđanje - Huti će zbrisati Saudijsku Arabiju
BIVŠI obaveštajac CIA i politički komentator Lari Džonson smatra da borbe Huta protiv Saudijske Arabije vode u propast dinastije Sauda i kraja države koju vode.
Lari Džonson je govorio o borbi Saudijaca i Huta na kanalu Mario Nofol, smejući se na najnovije napade Saudijaca, rekavši kako će se ova borba završiti krajem kuće Sauda.
- Uništiće ih pre nego što stignu da pobegnu. Mislite li da Saudijska Arabija ima bolje vojne kapacitete nego SAD? Kako su se SAD ponele prema pokretu Ansar Alah (Huti, prim aut.)? Otišli smo. Proglasili smo pobedu i otišli smo. Nismo ih usporili. Nismo ih usporili uopšte. Saudijci su pogodili gnezdo stršljenova,a Huti su postali zadidna snaga i postaće - rekao je Lari Džonson.
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