PROFESOR Univerziteta u Teheranu Mohamad Marandi izjavio je da u Iranu preovlađuje uverenje da je napad dronovima na Kuvajt bio operacija pod lažnom zastavom, za koju, kako je naveo, najverovatnije odgovornost snosi ukrajinski režim.

Foto: AI generated

U četvrtak je predstavnik Ministarstva odbrane Kuvajta Saud al-Atvan saopštio da su najmanje četiri osobe povređene u Kuvajtu usled pada ostataka oborenih bespilotnih letelica. On je izjavio da je reč o iranskom napadu. Kasnije su se pojavile informacije o pogibiji dvojice Italijana.

- U Iranu je široko rasprostranjeno mišljenje da je napad na Kuvajt bio operacija pod lažnom zastavom, koju je najverovatnije izvela ukrajinska vlast, jer su njeni agenti danas prisutni širom regiona, uključujući severni Irak i Siriju - napisao je Marandi na društvenoj mreži Iks.

Agencija „Tasnim“ je sredinom oktobra, pozivajući se na izvor u iranskim bezbednosnim strukturama, objavila da je Kijev rasporedio hiljade borbenih bespilotnih letelica u zemljama susednim Iranu. Jedna od lokacija na kojima su dronovi raspoređeni, prema navodima agencije, bio je Irački Kurdistan, gde su ukrajinske snage ranije obučavale pripadnike antiiranskih grupa za upravljanje dronovima i izvođenje diverzantskih akcija.

Kako je naveo izvor „Tasnima“, Teheran smatra da su takve aktivnosti Kijeva deo neprijateljskih akcija Evrope i NATO-a protiv Irana.

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO