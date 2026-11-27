PROTESTI U PORTORIKU NA CRNI PETAK: Hiljade građana izašlo na ulice zbog visokih računa za struju (FOTO)
VIŠE hiljada građana protestovalo je danas u glavnom gradu Portorika, San Huanu, zbog rekordno visokih cena struje, rastućih troškova života, pogoršanja kvaliteta osnovnih javnih usluga i drugih problema.
Penzioneri, studenti, vozači autobusa i drugi građani pridružili su se protestu koji je organizovalo oko 30 grupa, među kojima su sindikati i verske organizacije.
Demonstranti su se, javlja AP, okupili ispred najvećeg tržnog centra na Karibima, na dan tradicionalnih rasprodaja poznat kao Crni petak, a organizatori su skup nazvali "Danom nacionalnog gneva".
Kako je protest odmicao, jedan od demonstranata poručio je da Portoriko očekuje "borbeni Božić".
Organizatori protesta najavili su da će nastaviti da se zalažu za promene.
- Moramo da počnemo da usmeravamo taj bes. Moramo da organizujemo ogorčenje ljudi koji ne znaju šta da rade - izjavila je Hernalis Vaskez, izvršna direktorka organizacije Sijera klub Portoriko.
- Odakle početi? Gnev je apsolutan - rekao je 74-godišnji Radames Garsija Badiljo.
On je ukazao na nepouzdanost snabdevanja električnom energijom i vodom, navodeći da njegov kvart najmanje jednom nedeljno ostaje bez struje na nekoliko sati.
Protest je jedan od najvećih na američkoj teritoriji Portoriko otkako je guvernerka Dženifer Gonzales stupila na dužnost u januaru 2025. godine.
Broj demonstranata tokom dana je rastao, a okupljeni su zauzeli jedan od glavnih ostrvskih autoputeva, zbog čega je saobraćaj na njemu obustavljen.
- Na Portoriku nikada nije bilo dobro, ali situacija postaje sve gora - rekla je 22-godišnja studentkinja vizuelnih umetnosti Veronika dodajući da je samo ove sedmice u njenom naselju 12 puta nestajala struja.
Mesečni računi za električnu energiju za pojedine domaćinstva nedavno su povećani za oko 18 odsto, sa 229 na 271 dolar.
Nova cena električne energije od 33,86 centi po kilovat-satu znatno je viša od prosečne cene od 18,3 centa po kilovat-satu za domaćinstva u kontinentalnom delu SAD, prema podacima američke Uprave za energetske informacije.
Pojedini demonstranti kritikovali su kompaniju Luma Enerdži, privatnu firmu zaduženu za prenos i distribuciju električne energije na ostrvu.
Vrhovni sud Portorika odobrio je u sredu tesnom većinom glasova raskid ugovora vlade sa tom kompanijom.
Preporučujemo
RIM DEMANTUJE ZELENSKOG: Niko ništa nije znao o tome šta Ukrajinci rade u Libiji
27. 11. 2026. u 22:35
Ukrajina ponudila Rusima prekid vatre
27. 11. 2026. u 22:29
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Zbog ovog kontroverznog snimka iz GTA 6 traže zabranu igre
NAKON izlaska Grand Theft Auto VI (GTA 6), 19. novembra, javnost je podeljena zbog snimaka koji prikazuju visok stepen realizma u scenama nasilja i uznemiravanja.
25. 11. 2026. u 18:01
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
HIT PITANjE NA MREŽAMA: Da li Radomir Saičić fenira obrve (FOTO)
DANAS je akademik Radomir Saičić predstavljen kao kandidat Studentske liste za predsednika Srbije, a društvene mreže su se usijale od komentara zbog jednog detalja.
27. 11. 2026. u 16:32
Komentari (0)