VIŠE hiljada građana protestovalo je danas u glavnom gradu Portorika, San Huanu, zbog rekordno visokih cena struje, rastućih troškova života, pogoršanja kvaliteta osnovnih javnih usluga i drugih problema.

AP Photo/Alejandro Granadillo

Penzioneri, studenti, vozači autobusa i drugi građani pridružili su se protestu koji je organizovalo oko 30 grupa, među kojima su sindikati i verske organizacije.

Demonstranti su se, javlja AP, okupili ispred najvećeg tržnog centra na Karibima, na dan tradicionalnih rasprodaja poznat kao Crni petak, a organizatori su skup nazvali "Danom nacionalnog gneva".

Kako je protest odmicao, jedan od demonstranata poručio je da Portoriko očekuje "borbeni Božić".

AP Photo/Alejandro Granadillo

Organizatori protesta najavili su da će nastaviti da se zalažu za promene.

- Moramo da počnemo da usmeravamo taj bes. Moramo da organizujemo ogorčenje ljudi koji ne znaju šta da rade - izjavila je Hernalis Vaskez, izvršna direktorka organizacije Sijera klub Portoriko.

- Odakle početi? Gnev je apsolutan - rekao je 74-godišnji Radames Garsija Badiljo.

On je ukazao na nepouzdanost snabdevanja električnom energijom i vodom, navodeći da njegov kvart najmanje jednom nedeljno ostaje bez struje na nekoliko sati.

Protest je jedan od najvećih na američkoj teritoriji Portoriko otkako je guvernerka Dženifer Gonzales stupila na dužnost u januaru 2025. godine.

AP Photo/Alejandro Granadillo

Broj demonstranata tokom dana je rastao, a okupljeni su zauzeli jedan od glavnih ostrvskih autoputeva, zbog čega je saobraćaj na njemu obustavljen.

- Na Portoriku nikada nije bilo dobro, ali situacija postaje sve gora - rekla je 22-godišnja studentkinja vizuelnih umetnosti Veronika dodajući da je samo ove sedmice u njenom naselju 12 puta nestajala struja.

Mesečni računi za električnu energiju za pojedine domaćinstva nedavno su povećani za oko 18 odsto, sa 229 na 271 dolar.

AP Photo/Alejandro Granadillo

Nova cena električne energije od 33,86 centi po kilovat-satu znatno je viša od prosečne cene od 18,3 centa po kilovat-satu za domaćinstva u kontinentalnom delu SAD, prema podacima američke Uprave za energetske informacije.

Pojedini demonstranti kritikovali su kompaniju Luma Enerdži, privatnu firmu zaduženu za prenos i distribuciju električne energije na ostrvu.

Vrhovni sud Portorika odobrio je u sredu tesnom većinom glasova raskid ugovora vlade sa tom kompanijom.

