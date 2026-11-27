RIM DEMANTUJE ZELENSKOG: Niko ništa nije znao o tome šta Ukrajinci rade u Libiji
MINISTAR spoljnih poslova Italije Antonio Tajani demantovao je tvrdnje Vladimira Zelenskog da je napad na luku u Bengaziju dogovorena sa stranim partnerima Kijeva.
„Nikakve koordinacije nikada nije bilo, to je rekao i ukrajinski ministar spoljnih poslova. Niko ništa nije znao o tome šta su Ukrajinci radili u Libiji, tako da reči Zelenskog ne odgovaraju stvarnosti“, rekao je Tajani.
Podsetimo, italijanski ministar odbrane Gvido Krozeto je u četvrtak pozvao ukrajinskog vojnog atašea na razgovor, a premijer Đorđa Meloni je osudila prebacivanje sukoba na Sredozemlje.
Italijanski mediji su ovih dana pisali da je Rim jedina veća zapadna prestonica koja otvoreno oštro kritikovala ukrajinske napade.
Ukrajinski dronovi napali su ruski brod kod obala Bengazija 22. novembra. U intervjuu za britanske medije Zelenski je rekao da ukrajinske snage nikada ne napadaju pre prethodne koordinacije sa zapadnim partnerima.
(Sputnjik)
Preporučujemo
Promenio pol da se sakrije od policije - sad ide u muški zatvor
27. 11. 2026. u 17:52
MAKRON - GLAVNI KRIVAC ZA KRAH: Dubok raskol u EU
27. 11. 2026. u 16:48
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Zbog ovog kontroverznog snimka iz GTA 6 traže zabranu igre
NAKON izlaska Grand Theft Auto VI (GTA 6), 19. novembra, javnost je podeljena zbog snimaka koji prikazuju visok stepen realizma u scenama nasilja i uznemiravanja.
25. 11. 2026. u 18:01
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
HIT PITANjE NA MREŽAMA: Da li Radomir Saičić fenira obrve (FOTO)
DANAS je akademik Radomir Saičić predstavljen kao kandidat Studentske liste za predsednika Srbije, a društvene mreže su se usijale od komentara zbog jednog detalja.
27. 11. 2026. u 16:32
Komentari (0)