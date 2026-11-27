MINISTAR spoljnih poslova Italije Antonio Tajani demantovao je tvrdnje Vladimira Zelenskog da je napad na luku u Bengaziju dogovorena sa stranim partnerima Kijeva.

Cornelius Poppe/NTB via AP

„Nikakve koordinacije nikada nije bilo, to je rekao i ukrajinski ministar spoljnih poslova. Niko ništa nije znao o tome šta su Ukrajinci radili u Libiji, tako da reči Zelenskog ne odgovaraju stvarnosti“, rekao je Tajani.

Podsetimo, italijanski ministar odbrane Gvido Krozeto je u četvrtak pozvao ukrajinskog vojnog atašea na razgovor, a premijer Đorđa Meloni je osudila prebacivanje sukoba na Sredozemlje.

Italijanski mediji su ovih dana pisali da je Rim jedina veća zapadna prestonica koja otvoreno oštro kritikovala ukrajinske napade.

Ukrajinski dronovi napali su ruski brod kod obala Bengazija 22. novembra. U intervjuu za britanske medije Zelenski je rekao da ukrajinske snage nikada ne napadaju pre prethodne koordinacije sa zapadnim partnerima.

(Sputnjik)