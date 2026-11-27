Ukrajina ponudila Rusima prekid vatre
UKRAJINA je ponudila prekid vatre u Crnom moru kako bi se omogućio izvoz hrane, a detalje predloga prosledila je međunarodnim saveznicima, izjavio je u petak visoki ukrajinski zvaničnik, dodajući da Kijev čeka odgovor Moskve.
Ova najava usledila je dan nakon što je Rusija, prema navodima ukrajinskih vlasti, napala dva strana teretna broda za prevoz žitarica u blizini ukrajinske crnomorske luke Odese.
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