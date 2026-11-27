Uzbekistan i Kazahstan ponovo su otvorili jedan od najprometnijih graničnih prelaza u centralnoj Aziji, Gištkuprik–Žibek Žoli, nakon skoro dve godine rekonstrukcije, sa nadograđenim objektima projektovanim da prime do 100.000 putnika dnevno, prenosi Evronjuz.

Foto: Printscreen/Instagram/@kazlogistics_stk

Ponovno otvaranje dolazi u trenutku kada Uzbekistan i Kazahstan, dve najveće ekonomije centralne Azije, jačaju trgovinske i turističke veze, dok Evropska unija nastoji da razvije efikasnije transportne veze sa tim regionom.

Evropska komisija je kao ključni prioritet navela razvoj Srednjeg koridora, koji povezuje centralnu Aziju sa evropskim tržištima preko Kaspijskog mora i južnog Kavkaza, sa ciljem da utrostruči trgovinske tokove duž te rute i značajno smanji vreme tranzita tereta do 2030. godine.

Na kontrolnom punktu Gištkuprik–Žibek Žoli, smeštenom nedaleko od uzbekistanske prestonice Taškenta, u 2024. godini zabeleženo je više od 11 miliona prelazaka putnika, odnosno u proseku oko 30.000 dnevno.

Iako ponovo otvoreni prelaz služi pešacima, putničkim automobilima i autobusima, a ne kamionima, očekuje se da će njegova modernizacija doprineti i olakšavanju teretnog saobraćaja između dve zemlje.