RUSIJA GRADI VOJNU BAZU U JERMENIJI? Peskov otkrio o čemu će razgovarati Putin i Pašinjan - Zapad u neverici
OD raskola, do ponovne saradnje - Rusija svoje prisustvo u Jermeniji mogla bi u skorijoj budućnosti ojačati vojnom bazom.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da će Vladimir Putin i Nikol Pašinjan tokom predstojećih razgovora razmotriti budućnost ruske vojne baze u Jermeniji.
On je naveo da će razgovarati i o odnosima Jermenije sa Evropskom unijom i Evroazijskom ekonomskom unijom (EAEU), ističući da približavanje EU nije kompatibilno sa članstvom u EAEU.
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