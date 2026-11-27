PREMIJER Češke Andrej Babiš izjavio je da su lideri Evropske unije na samitu u Briselu bezuspešno pokušavali da prevaziđu neslaganja oko formiranja sedmogodišnjeg budžeta, a da su pregovori vođeni „povišenim tonom“, pišu mediji. Istovremeno se navodi da je obraćanje francuskog lidera Emanuela Makrona direktno poništilo šanse za napredak pregovora.

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„Ništa se nije dogodilo. Neke države su prilično glasno izjavile da nikakvi zaključci nisu doneti“, rekao je Babiš.

On je precizirao da je reč o situaciji na kraju samita, kada je predsednik Evropskog saveta Antonio Košta razgovarao o stavovima pojedinih zemalja koje su zahtevale smanjenje rashoda u nacrtu budžeta EU.

Prethodno je Babiš doveo u pitanje dalje finansiranje Ukrajine i kritikovao Evropsku uniju zbog rasipanja novca bez jasne svrhe.

Makron - glavni krivac za krah pregovora

Prema pisanju medija, jednog od glavnih krivaca za neuspeh pregovora je francuski predsednik Emanuel Makron, koji je zahtevao da budžet bude usaglašen do kraja godine, nazvavši dalje smanjenje rashoda „strateškom greškom“.

„Nismo spremni da zaključimo sporazum po svaku cenu. Pregovore možemo da završimo do 31. decembra, ali to je krajnji rok“, ukazao je francuski predsednik.

Kao argument, Makron je naveo moguću pobedu Marin Le Pen na predsedničkim izborima. Ona je već obećala da će smanjiti francuske doprinose budžetu EU. Međutim, evropski partneri Pariza u tome su videli pokušaj političkog pritiska.

„Makronovo obraćanje usred samita, što je samo po sebi retkost, poništilo je šanse za napredak i ubrzalo krah pregovora“, ističe se u članku.

U međuvremenu, nemački kancelar Fridrih Merc zatražio je još veće smanjenje budžeta, čime je ogolio dubok raskol između Pariza i Berlina.

U senci međusobnih sukoba evropskih zemalja, Kijev je potpuno pao u drugi plan: razmatranje novog kredita Ukrajini u iznosu od 45 milijardi evra ostalo je po strani.

Ranije je evropski diplomatski izvor saopštio da lideri Evropske unije nisu uspeli da postignu dogovor o budžetu EU za period 2028-2034. na samitu u Briselu, kao i da će pregovori biti nastavljeni u decembru.

Marija Zaharova, zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije, navela je da rasprava o daljem finansiranju Kijeva na samitu EU pokazuje da je za Brisel podrška nastavku sukoba u Ukrajini važnija od rešenja unutrašnjih problema evropskih zemalja.

(Sputnjik)