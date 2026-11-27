NEMAČKI odbornik Žilijen Fera (35), objavio je fotografije sa seks-zabave u gradskoj kući u Manhajmu u "Službenom glasniku" i sada mu je "zbog nenamenskog korišćenja gradske sale za sastanke i organizovanja nedozvoljenog događaja", izrečena novčana kazna od 750 evra.

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Svingersku zabavu, koju je priredio krajem avgusta, Fera je odlučio da ovekoveči i u zvaničnoj gradskoj publikaciji, tvrdeći da "je reč o skupu od istorijskog značaja"!? Nemački "Bild" piše da je na dve pikselizovane fotografije navodno prikazan sam Fera u intimnom činu sa dve žene, a posebnu pažnju privlači opis koji ih prati.

- Na svingerskoj zabavi u gradskoj kući odbornik Žilijen Fera bio je angažovan i blizak građanima - navodi se u Glasniku.

Uprkos izrečenoj novčanoj kazni, Fera ne namerava da je plati i tvrdi da dve žene i šest muškaraca koje je okupio na zabavi, nisu uradili ništa loše.Kaznu smatra nezakonitom, a regionalnoj upravi u Karlsrueu već je podneo pritužbu na postupanje gradskih vlasti.

- Sve bih ponovio na isti način. Bio je to veoma lep događaj - poručio je Fera, ističući da niko od učesnika nije bio primoran da radi bilo šta protiv svoje volje. - Reč je o fotografijama istorijski značajnog događaja u gradskoj kući - naveo je Fera, a slanje eksplicitne fotografije objasnio kao potez koji ne krši pravila "Službenog glasnika", jer mu funkcija daje za pravo.

Fera posebno napominje da snosi odgovornost za objavljeni sadržaj. Građani Manhajma komentariššu da se ovako nešto nikada nije našlo u publikacijama lokalne samouprave. Dok je jednima simpatično, drugi su više nego ljuti zbog "zloupotrebe odborničke funkcije" i zahtevaju veću kaznu.