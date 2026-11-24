Poplave i olujni vetar protutnjali su delom Francuske i naneli veliku štetu.

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Pod vodom je na severu zemlje bilo oko 850 kuća, evakuisano je blizu 800 ljudi, a pogođeno je čak 150 opština, od kojih 50 naročito teško. Istovremeno, tornado je na istoku zemlje za svega deset sekundi razorio gotovo polovinu jednog sela!

Najkritičnije je bilo u departmanu Pa de Kale, gde su se posle trodnevnih obilnih padavina izlile dve reke. Na pojedinim mestima vodostaj je premašio raniji maksimalan vodostaj za blizu pola metra. Bile su poplavljene ulice i kuće, a stanovništvo je evakuisano i zbog opasnosti od pucanja nasipa. Vatrogasci su imali oko 650 intervencija.

Iako je kiša prestala, voda se sporo povlači. Počele su opsežnije akcije čišćenja, uz angažovanje dobrovoljaca Civilne zaštite. Postavljene su i jake pumpe za ispumpavanje vode, ali pojedine nisu mogle da budu uključene u očekivanju da vodostaj reka opadne. Jedna od njih može da izbaci čak 1.200 kubnih metara vode na sat. Računa se da bi to moglo da olakša život najugroženijima od kojih su neki izgubili dobar deo imovine.

Vlasti ne isključuju nove evakuacije, dok bi potpuno povlačenje vode moglo da potraje pet do deset dana.

Istovremeno, stanovnici sela Burginjon, u departmanu Ob, u regionu Velikog istoka, na oko 150 kilometara od Pariza, oporavljaju se od naleta tornada koji je za svega desetak sekundi napravio pustoš. U ovom mestu sa samo 250 stanovnika oštećena su 64 objekta, gotovo polovina svih zgrada. Vetar je čupao krovove, rušio zidove i uništavao pomoćne objekte. Jedan meštanin opisao je razaranje kao eksploziju bombe. Na sreću, nije bilo ljudskih žrtava, ali će nekim porodicama biti potrebno više od godinu dana da se vrate u svoje domove.

Meteorolozi najavljuju nove nepogode. Za departmane En i Jura na istoku zemlje izdato je narandžasto upozorenje zbog obilnih padavina, koje lokalno mogu da dostignu i 100 litara po kvadratnom metru. Isti stepen opasnosti zbog poplava zadržan je u oblasti Pa de Kale, na pravcu ka Belgiji.