PROTESTI SLEDE JEDAN ZA DRUGIM: Ne smiruje se socijalna scena u Evropi
Trodneva zajednička mobilizacija građana sedam evropskih zemalja protiv skupoće i socijalnih nejednakosti je završena. Ali, bunt se nastavlja.
Zajedničke proteste su organizovali sindikati i udruženja za pravo na stanovanje iz Francuske, Španije, Italije, Portugala, Belgije, Grčke i Velike Britanije, čiji su se predstavnici početkom novembra sastali u Parizu i dogovorili zajedničku akciju. Zahtevaju povećanje plata i penzija, kontrolu cena hrane, energenata i stanovanja, veća ulaganja u javne službe i pravedniju raspodelu bogatstva. Iako je ova evropska akcija završena, protesti ne posustaju.
U Francuskoj je nastavljeno okupljanje nezadovoljnih građana, uz podršku sindikata, đaka, studenata i udruženja. U Stenu, u severnom pariskom predgrađu, bio je zakazan skup nastavnika, roditelja i predstavnika lokalnih udruženja protiv represije snaga reda nad mladima i za bolje uslove školovanja. Organizatori zahtevaju i obnovu škola i fakulteta, zapošljavanje nastavnika, ukidanje selekcije pri upisu na studije i obustavljanje disciplinskih i sudskih postupaka protiv učesnika protesta.
Manja okupljanja održana su i u drugim francuskim gradovima, među kojima su La Rošel, Anže i Lorijan, gde su u prvom planu protesta bili kupovna moć, javne službe i građanska prava.
Objavljen je i bilans velikog protesta u subotu. Prema podacima francuskog Ministarstva unutrašnjih poslova, na 112 skupova širom zemlje učestvovalo je 82.500 ljudi, od kojih 21.500 u Parizu. Organizatori su saopštili da je demonstranata bilo 150.000, odnosno 45.000 u prestonici.
Na kraju pariske povorke, na Trgu nacije, došlo je do tenzija i intervencije policije. Sukobi su izbili i u Lionu, Marseju, Grenoblu, Lilu i drugim gradovima. Paljeni su kontejneri, oštećeni automobili i izlozi, a policija je koristila suzavac. Privedene su 144 osobe.
Protestovalo se i u drugim evropskim zemljama. U Lisabonu su hiljade ljudi, uprkos jakoj kiši, tražile veće zarade i penzije i jeftinije stanovanje, dok je u Barseloni demonstriralo između 3.000 i 5.000 građana.
Za ovu sedmicu, najavljeno je više protesta u Francuskoj. Slede okupljanja protiv nasilja nad ženama u sredu i subotu, studentski protest u Parizu u četvrtak i mobilizacija policijskih sindikata istog dana. Istovremeno, mnogi fakulteti su i dalje blokirani, a nastava se otežano odvija.
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