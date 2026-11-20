PAKLENO JUTRO U KIJEVU: Iskanderi, kalibri, krstareće rakete pogodile prestonicu Ukrajine, mete i na zapadu
MASOVAN napad sa mora, kopna i iz vazduha potresao je Kijev.
Prema prvim informacijama mete u Ukrajinskoj prestonici bila su najmanje četiri mosta.
Rusi su ispalili najmanje 4 rakete Iskanderi, 16 krstarećih raketa kalibar sa mora, koje je ispalila Crnomorska flota, i još najmanje 38 projektila iz aviona, Tu-95.
Pogođeni su mostovi Severni, Južni, Podolski i Paton, prenose ruski i proruski telegram kanalu pozivajući se na ukrajinske izvore.
Ruska Federacija, kako prenosi novinar Solovjev, je izvela napade na ciljeve Oružanih snaga Ukrajine, koristeći strateške bombardere Tu-95MS i Tu-160.
U Krivom Rogu je došlo do nestanka struje. Serija napada balističkim raketama na Kijev dovela je do prekida u snabdevanju električnom energijom, pri čemu su pogođeni mostovi Južni, Severni i Podiljski, kao i Patonov most.
Ciljevi su takođe uništeni u Žitomirskoj oblasti, Makarivu, Borodjanki, Odeskoj oblasti, području Černigova i Pirjatinu. Za ove operacije angažovani su strateški bombarderi Tu-95MS i Tu-160.
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