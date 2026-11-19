NEMAČKU trese velika afera, pošto je u javnost procurilo 15 miliona poverljivih dokumenata koji razotkrivaju sumnjive poslove Dojče banke sa domaćim i stranim političarima.

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Pokazalo se da je jedna od najvažnijih nemačkih finansijskih institucija, godinama poslovala sa oligarsima, političarima, osuđenim kriminalcima i trgovcima oružjem, često zanemarujući rizike od pranja novca i narušavanja ugleda. Materijal mahom potiče iz odeljenja banke zaduženih za problematične transakcije, osetljive klijente i borbu protiv finansijskog kriminala.

Do curenja je došlo pošto su uzbunjivači prosledili dokaze na adrese Špigla, televizije ZDF, ali i Njujork tajmsa i Fajnenšel tajmsa. U papirima se pojavljuju imena američkog predsednika Donalda Trampa, osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna, ruskih oligarha, kao i nemačkih političara, od kancelara Fridriha Merca i biznismena. Dokumenti obuhvataju i poslovne odnose sa kompanijama, među kojima su "Aldi", BMV, "Rajnmetal" i "Špringer". Navode se šeme kojima je naslednicima bogatstva lanca "Aldi" omogućavano da izbegnu gotovo sve poreze na višemilionske transakcije, kao i pokušaji banke da privuče Trampa za klijenta.

Imejlovi rukovodilaca i interni izveštaji, govore da je banka nastavila saradnju sa klijentima povezanim sa kriminalom i zanemarila upozorenja o pranju novca i rizicima po njen ugled. Dokumentacija opisuje kako su navodne kriminalne mreže prebacivale novac preko bankarskih kanala, kako je Epstajn postao klijent banke i kako su bankari nastojali da pridobiju ruske oligarhe.

Papiri ukazuju i na poslovanje sa trgovcima oružjem, uključujući finansiranje isporuka tenkova nestabilnim državama, kao i na nesklad između javnog zalaganja banke za zaštitu životne sredine i istovremenog poslovanja sa velikim zagađivačima.

Računi AfD DOKUMENTI pokazuju da je Dojče banka nastavila da upravlja računima za donacije stranke Alternativa za Nemačku (AfD), iako se njen izvršni direktor Kristijan Zeving javno predstavljao kao njen oštar kritičar. Banka ističe da se o mnogim opisanim slučajevima razgovaralo sa regulatornim organima i da je "pod Zevingovim vođstvom prošla kroz suštinsku transformaciju, pa je danas drugačija".

Ipak, dokumenti otkrivaju da su problemi sa poslovanjem u Rusiji bili poznati i pre početka rata u Ukrajini. Krajem 2021. godine banka je otvorila novo sedište u Moskvi, a njen tadašnji izvršni direktor u Rusiji Borislav Ivanov-Blankenburg ocenio je da je to dokaz posvećenosti ruskom tržištu. Samo nekoliko nedelja pre ruskog napada na Ukrajinu, Dojče banka je odobrila kratkoročne višemilionske zajmove ruskoj Sberbanci.

Banka se, posle početka rata u Ukrajini, našla pred problemom zbog široke mreže poslovnih odnosa u Rusiji i saradnje sa kompanijama poput Gasproma i Aeroflota, trgovanjem ruskim hartijama od vrednost i obrađivanjem plaćanja za ruske finansijske institucije. Među njenim klijentima, bili su i oligarsi Roman Abramovič, Aleksej Mordašov i Ališer Usmanov, koji negira bliske veze sa Kremljom. Rizici poslovanja sa Rusijom bili su poznati i ranije, pokazali su nalazi interne istrage iz 2020, nazvane "Projekat Hrast".

U prezentaciji od 84 stranice zaposleni su kao kritične označili probleme u poslovanju, uključujući nekoliko partnerskih banaka za koje se sumnjalo da su korišćene za prebacivanje novca saradnicima ruskog predsednika Vladimira Putina. Među tim institucijama bile su Sberbanka i Alfa-banka, a među mogućim korisnicima sredstava naveden je i ruski oligarh Oleg Deripaska. On i pomenute banke nisu odgovorili na pitanja Špigela.

Dokumenti opisuju i kako je ruski novac prebacivan kroz međunarodni finansijski sistem uz pomoć fiktivnih kompanija registrovanih na Britanskim Devičanskim Ostrvima, u Belizeu i na Kipru. U pojedinim slučajevima, milionski iznosi su u kratkom vremenskom periodu prosleđivani kroz nekoliko zemalja. Dojče banka tvrdi da je sva "zabrinjavajuća pitanja" prosledila na rešavanje višim instancama.