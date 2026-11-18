OPET KRAĐA FENTANILA U RIMU: Posle samo nekoliko meseci od prethodne krađe nestalo 50 bočica iz jedne klinike
Pedeset bočica fentanila, sintetičkog opioida koji se koristi za opštu anesteziju i za ublažavanje terminalnog bola kod pacijenata obolelih od raka, ukradeno je iz apoteke klinike Pjetralata u Rimu, objavio je sada medicinski direktor ustanove.
Posle julske krađe od 80 bočica iz Izraelske bolnice u Rimu, dogodio se i drugi slučaj. Istraga sada pokušava da utvrdi da li postoje veze izemđu ova dva incidenta.
Nestanak 50 bočica verovatno se dogodio između 16. i 18. oktobra, tokom vikenda. Prema izveštajima apotekarska služba se nalazi na nižem spratu, gde je bio smešten i fentanil. Nisu pronađeni znaci provale, a karabinjeri i operativna jedinica sprovode istragu, ko je mogao imati pristup spratu i kako su ključevi bili skladišteni.
Još jedna stvar je ta koja se tiče snimaka koje su obezbeđivale sigurnosne kamere. Naime, nema dostupnih kadrova koji su korisni za rekonstrukciju slučaja, a tužilaštvo goni nepoznate osobe.
Interesantno je i to da se svakodnevno u nekim naseljima na periferiji Rima zapleni velika količina narkotika, hašiša, marihuane, povremeno i heroina, posebno u maloprodajnim objektima, a zahvaljući operaciji policije na terenu, a nikada nisu presreli fentanil. Ostaje, stoga, pitanje gde završava taj moćni anestetik, da li u prodaji onlajn, ili u ilegalnim salonima lepote.
U prethodnoj krađi, iako još nije završena istraga, optužena su dva čuvara u rimskoj jevrejskoj bolnici, sa pretpostavkom da je krađa poručena.
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