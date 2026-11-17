NJUJORK TAJMS SLAVI MELONIJEVU: „Nema autoritarnog skretanja, prešli su sa straha od nje, na to da je prihvataju“
„NEMA autoritarnog skretanja“ kod Đorđe Meloni u Italiji. Njeni kritičari ne mogu „ni na koji verodostojan način“ tvrditi drugačije.
To je tvrdnja Njujork Tajmsa u dugom članku pod nazivom „Italijanizacija Evrope“ koji je napisao Džejson Horovic. On Italiju posmatra kao laboratoriju koja je predvidela uspon desnice širom Evrope. Analiza, uz zadržavanje kritičkog stava prema normalizaciji desničarskih političkih snaga, takođe prepoznaje važnost postupaka premijerke.
Polazeći od vladinih rezultata, Horovic primećuje da su ekonomska i spoljna politika Melonijeve politike „tradicionalnog konzervativca“. Što se tiče podrške Ukrajini, on piše da se premijerka „nije pokolebala“, potvrđujući njen zapadni i proevropski međunarodni stav.
Ulog se povećava kada je reč o odnosima sa institucijama EU. Prema rečima američkog novinara, establišment je zapravo prešao „sa straha od nje, na prihvatanje“.
Horovic naglašava kako EU sada smatra Melonijevu važnim partnerom, čak se „slaže sa njenim stavovima o imigraciji“. Premijerka je, ukratko, postala priznati sagovornik na evropskom i međunarodnom nivou, pokazujući da politička snaga koja se dugo smatrala marginalnom može osvojiti Palatu Kiđi, vladati stabilno i steći međunarodni legitimitet.
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