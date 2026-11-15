TO JE NEKADA BILO NEZAMISLIVO: Nikita Mihalkov kritikovao umetnike koji izbegavaju da govore o SVO
REDITELj Narodnog umetnika RSFSR-a Nikita Mihalkov izjavio je da bi kompromisi oko Ukrajine bili izdaja žrtava.
Reditelj je izrazio nadu da kineski predsednik Si Đinping i predsednik SAD Donald Tramp razumeju stav ruskog lidera Vladimira Putina.
- Ostali kompromisi koje traže od nas su nemogući. Nemogući su jer bi izdali žrtve koje smo već podneli. A mi to ne možemo da uradimo - rekao je u intervjuu za Vesti.
Kritikovao je glumce koji izbegavaju da govore o specijalnoj vojnoj operaciji. Kao primer, Mihalkov je naveo reči jednog umetnika koji je, kada su ga pitali o SVO, negirao da zna šta je to.
Narodni umetnik je naglasio da ne može da zamisli nijednog pisca koji bi na isti način govorio 1943. godine.
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