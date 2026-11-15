Svet

TO JE NEKADA BILO NEZAMISLIVO: Nikita Mihalkov kritikovao umetnike koji izbegavaju da govore o SVO

Novosti online

15. 11. 2026. u 20:43

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

REDITELj Narodnog umetnika RSFSR-a Nikita Mihalkov izjavio je da bi kompromisi oko Ukrajine bili izdaja žrtava.

ТО ЈЕ НЕКАДА БИЛО НЕЗАМИСЛИВО: Никита Михалков критиковао уметнике који избегавају да говоре о СВО

Foto: Printskrin Razgovorы obo vsёm

Reditelj je izrazio nadu da kineski predsednik Si Đinping i predsednik SAD Donald Tramp razumeju stav ruskog lidera Vladimira Putina.

- Ostali kompromisi koje traže od nas su nemogući. Nemogući su jer bi izdali žrtve koje smo već podneli. A mi to ne možemo da uradimo - rekao je u intervjuu za Vesti.

Kritikovao je glumce koji izbegavaju da govore o specijalnoj vojnoj operaciji. Kao primer, Mihalkov je naveo reči jednog umetnika koji je, kada su ga pitali o SVO, negirao da zna šta je to.

Narodni umetnik je naglasio da ne može da zamisli nijednog pisca koji bi na isti način govorio 1943. godine.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Belgrade Waterfront

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO NASTAJE UKUS KOJI PREPOZNAJEMO - ZAVIRITE IZA KULISA MCDONALD’S RESTORANA

KAKO NASTAJE UKUS KOJI PREPOZNAJEMO - ZAVIRITE IZA KULISA MCDONALD’S RESTORANA