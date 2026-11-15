DRONOVIMA NA TRAMPA?: Izrael upozorio američkog lidera i visoke zvaničkike da Teheran sprema napada na njih

IZRAEL je dostavio SAD obaveštajne podatke o navodnim planovima Teherana da dronovima napadne američkog predsednika Donalda Trampa i visoke zvaničnike njegove administracije, objavio je izraelski Izrael Hajom. List se poziva na neimenovane izraelske i američke zvaničnike, koji su naveli da je mogućnost postizanja sporazuma između SAD i Irana poslednjih dana značajno smanjena, a da je jedan od glavnih razloga za to upravo obaveštajni podatak koji je Mosad prosledio američkoj Centralnoj obaveštajnoj agenciji (CIA).

Foto: Tanjug (AP Photo/Alex Brandon)

Po navodima lista, izraelska obaveštajna služba Mosad, dostavila je informacije Vašingtonu pošto ih je proverila, na zahtev američkih obaveštajnih službi. Navodno je i jedna druga zapadna obaveštajna služba potvrdila ove informacije. Po tim navodima, jedan od mogućih načina napada bili bi dronovi napunjeni eksplozivom, protiv kojih je teško delovati primenom uobičajenih bezbednosnih mera.

Pošto je Mosad dostavio obaveštajne podatke, američki zvaničnici, za koje se procenjuje da bi mogli da budu meta napada, značajno su smanjili pojavljivanje na javnim događajima na otvorenom, dok je nekoliko njih privremeno izmešteno iz svojih domova u obezbeđene objekte, navodi Izrael Hajom. List prenosi i da su uvedene posebne bezbednosne mere tokom javnih nastupa predsednika Trampa. Dok su pre međuizbora za Kongres pojedini događaji organizovani na otvorenom, takva okupljanja su, prema navodima zvaničnika, sada znatno proređena. Dodaje se da su tokom događaja kojima prisustvuje američki predsednik uvedene dodatne mere zaštite, uključujući posebne sisteme namenjene neutralisanju pretnji od bespilotnih letelica.

Među zvaničnicima za koje se navodi da su pod posebnim merama zaštite su ministar finansija Skot Besent, koji je imao ključnu ulogu u donošenju odluka o ekonomskim sankcijama Iranu, i državni sekretar Marko Rubio, koji se, prema pisanju lista, protivio postizanju sporazuma sa Teheranom.

U međuvremenu, portparol iranskog MIP Esmail Bagei, upozorio je juče da "nijedna američka agresija protiv Irana ne sme da ostane bez odgovora", navodeći da se Teheran oslanja na sopstvene kapacitete i da ne polaže nade u pomoć s druge strane. Istakao je da diplomatija treba da služi kao sredstvo za sprečavanje tenzija, dok su je, kako je naveo, SAD koristile kao "oruđe za postavljanje zaseda i pokretanje iznenadnih napada".

- Svet sa sumnjom gleda na američke diplomatske tvrdnje - rekao je Bagei, navodeći da je Iran, s obzirom na svoje negativno iskustvo u saradnji sa Vašingtonom, posebno obavezan da uzme u obzir prošle događaje.

Blerova svastika

SVASTIKA bivšeg britanskog premijera Tonija Blera prisustvovala je 2018, događaju u Iranu koji su SAD identifikovale kao paravan za regrutovanje špijuna, objavio je juče britanski Telegraf. Loren But, polusestra Tonijeve supruge Šeri Bler, gostovala je na konferenciji "Novi horizont" u svetom iranskom gradu Mešhedu, a sledeće godine SAD su sankcionisale tu konferenciju, uz obrazloženje da je iransko krilo za tajne prekomorske operacije Korpusa islamske revolucionarne garde-Kuds "platforme za regrutovanje i prikupljanje" obaveštajnih informacija od učesnika. Telegraf navodi da, međutim, nema naznaka da je ona regrutovana kao iranski špijun ili da su sarađivala sa iranskom obaveštajnom službom.