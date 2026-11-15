I MIGRANTI TRAMPU "DOŠLI GLAVE" : Rat sa izbeglicama u ogromnoj meri doprineo da šef Bele kuće izgubi od demokrata na međuizborima

OTKAKO je 2015. godine, američki predsednik Donald Tramp stao na zlatne pokretne stepenice u "Tramp kuli" da objavi kandidaturu za svoj prvi predsednički mandat, imigranti su njegova neizbežna politička parola. Debitovao je optuživši Meksiko da preko granice na sever šalje drogu i kriminal, a u međuvremenu, osmislio pet načina za kresanje imigracije. Ideje koje je imao u početku, bile su ograničene odlukama sudova, ali su kočnice u njegovom drugom mandatu oslabile, zahvaljujući Vrhovnom sudu naklonjenom Trampovoj politici, ali i desetinama dodatnih milijardi dolara koje je Kongres odobrio za sprovođenje zakona inspirisanih njegovim ambicijama.

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Takve poteze skupo je platio, jer su demokrate u oba doma Kongresa, Senatu i u Predstavničkom domu, pobedile njegovu Republikansku partiju. Kome dozvoliti da živi u SAD, bilo je i ostalo veoma važno pitanje za američke glasače, pa je tako bilo i 3. novembra, na referendumskom glasanju o Trampovom predsednikovanju. U uspešnoj kampanji 2024, on je obećao zatvaranje granica i masovne deportacije, a malo ko može poreći da je ispunio oba obećanja, konstatuje Bi-Bi-Si. Ali i među onima koji su glasali za stroži pristup, postoji zabrinutost da su mere preoštre. Trampova antiimigraciona strategija, sprovedi se na pet načina: od zatvaranja granice, preko izgradnje zida na međi, porasta broja pritvaranja i deportacija, te naglog pada broja primljenih izbeglica, do pooštravanja viznog režima i takozvane "zlatne ulaznice" od milion dolara.

Tokom predsedničkog mandata Džozefa Bajdena, došlo je do naglog porasta broja prelazaka na južnoj granici sa Meksikom, pa ih je samo tokom 2023. i 2024. zabeleženo više od 4,5 miliona. Kad se Tramp vratio na funkciju, priliv se sveo na minimum. Da bi postigla ono što opisuje kao "najbezbedniju granicu u istoriji SAD", Trampova vlast primenila je agresivan pristup u obliku zamrzavanja zahteva za azil na granici, stopiranja puštanja privedenih migrantata u unutrašnjost SAD, raspoređivanja vojnih snaga na granicu, kao i pritiska na Meksiko da suzbije priliv migranata ka severu.

Obećanje o izgradnji "velikog, lepog zida", dužinom granice između SAD i Meksika od 3.218 kilometara, bilo je jedno od ključnih u kampanji 2016. Pre njegovog povratka u Belu kuću, postojalo je nešto više od hiljadu kilometara "primarnog zida" blizu same granice i 120 kilometara "sekundarnog zida", nešto dublje unutar teritorije SAD. Od tada, izgrađeno je još oko 400 kilometara, uključujući primarne i sekundarne barijere, kao i prepreke na vodenim tokovima, uz primenu tehnologije koja pomaže u otkrivanju ilegalnih prelazaka. Trenutno je u izgradnji još 2.323 kilometra barijera.

- Otkako je izgradnja novog zida ozbiljno počela, nije došlo do značajne promene u broju ljudi koji prelaze granicu - tvrdi Aron Rajklin-Melnik, stručnjak za sprovođenje imigracionih zakona u Američkom savetu za imigraciju. - Ne postoje naznake da je granični zid smanjio broj migranata koji prelaze granicu. Do smanjenja je došlo usled Trampovih drugih ograničenja i poruka.

U unutrašnjosti SAD, operacije agenata Službe za imigraciju i carinu (ICE), usmerene su na privođenje osoba pod optužbom da u SAD borave nelegalno. Broj deportacija je značajno porastao. Do sredine jula, iz zemlje je dnevno udaljavano u proseku 1.255 ljudi. Taktike koje ICE primenjuje u američkim gradovima, izazvale su nelagodnost kod mnogih Amerikanaca, čak i kod onih koji su podržavali stroža ograničenja. To je postalo sve očiglednije posle dvomesečnog sprovođenja zakona u Mineapolisu, početkom ove godine, u kojoj su život izgubila dva američka državljanina.

Posle povratka u Belu kuću lane, Tramp je gotovo odmah obustavio prijem izbeglica. U februaru je, međutim, potpisao uredbu kojom se taj proces delimično ponovo otvara za došljake iz Južne Afrike, za koje je Bela kuća u više navrata tvrdila da su izloženi ubistvima i progonu, mada to vlada u Pretoriji negira. Gornja granica za prijem izbeglica u fiskalnoj 2026, prvobitno je bila postavljena na 7.500, ali je u maju ove godine, povećana na 17.500, usled "nepredviđene hitne izbegličke krize", kako je objasnila administracija. Podaci Stejt departmenta svedoče da je u SAD tokom ove godine primljeno 16.292 izbeglica, od kojih 16.287 državljana Južne Afrike. Poređenja radi, tokom poslednje dve godine Džozefa Bajdena na vlasti, 2023. i 2024. u zemlju je ušlo 60.000, odnosno, 100.000 ljudi, najviše iz DR Konga, Avganistana, Sirije i Venecuele.

Stotine hiljada ljudi izgubilo je zaštitu od deportacije, ukidanjem humanitarne zaštite poznate kao "privremeni zaštićeni status", tokom Trampovog drugog mandata. Pojedincima koji su prošli bezbednosne provere, ovaj status je omogućavao da žive i rade u SAD, ukoliko bi se procenilo da je povratak u njihove matične zemlje nebezbedan. Jedna od tih zemalja bio je Haiti. U junu, Vrhovni sud je potvrdio odluku Trampove administracije o ukidanju ovog statusa za čak oko 350.000 Haićana.

Za desetine zemalja, uvedene su potpune, ili delimične zabrane izdavanja viza i putovanja. Pooštrene provere i nova pravila da osobe koje borave u SAD moraju da se vrate u matične zemlje da bi podnele zahtev za "zelenu kartu", usporile su proces. U septembru 2025, uvođenje naknade od 100.000 dolara za nove H1-B vize, namenjene visokokvalifikovanim radnicima koje najčešće dobijaju državljani Indije, izazvalo je šok u američkom tehnološkom sektoru. U maju, Služba za državljanstvo i imigraciju SAD, objavila je na platformi "Iks" da je broj prijava za iduću godinu opao za 40 odsto.

Iako je sud, za sada, blokirao naplatu pomenute takse od 100.000 dolara, čini se da je sama pretnja njenim uvođenjem odvratila poslodavce. Pojedini stručnjaci, uprkos tome, upozoravaju da bi ciljevi administracije kao što su zaštita radnih mesta u SAD, povećanje zarada i sprečavanje kompanija da poslove prebacuju u inostranstvo, mogli da ostanu - nedostižni.

Hapšenja sve više

BROJ hapšenja, kao i naknadnih pritvaranja u imigracionim centrima, značajno je porastao otkako se Donald Tramp vratio na funkciju. Po podacima do kojih je došla baza podataka o imigraciji u SAD koju vode Univerzitet Kalifornije u Berkliju i UKLA, samo u julu zabeležen je rekordan broj od gotovo 50.000 slučajeva. Veliki deo uhapšenih čine osobe koje nemaju krivične presude. U julu, udeo pritvorenih imigranata sa kriminalnom prošlošću, pao je na najniži nivo ikada, na 27 odsto.